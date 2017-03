Eaton nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Eaton is een nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. In een interview laat de organisatie weten hoe zij de toekomst van de bouw- en vastgoedsector voor zich ziet en hoe ze daar zelf aan bijdraagt.

Wat zijn de kernactiviteiten van Eaton?

Eaton is een wereldwijde technologieleider in powermanagement oplossingen. Eaton biedt zijn klanten energie-efficiënte oplossingen om hen te helpen rendabel hun elektrische, hydraulische en mechanische energie te beheren.

Op welke manier(en) zet Eaton in op duurzaamheid?

Het is onze visie om de levenskwaliteit en het milieu te verbeteren doordat mensen gebruik maken van onze powermanagement technologieën en services. Wij kunnen het verschil maken – en dat doen we in heel veel landen.

Elke dag houden onze mensen zich bezig met het ontwikkelen van oplossingen die duurzame groei drijven. Dit doen wij door efficiënt gebruik te maken van grondstoffen, door het ontwikkelen van energie-efficiënte producten, en door het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en gemeenschappen waarin wij ons bevinden.

We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen serieus en volgen daarvoor drie richtlijnen:

Wij voorzien onze klanten met duurzame producten en oplossingen voor hun powermanagement uitdagingen;

Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van onze eigen CO 2 footprint, waaronder het terugdringen van broeikasgasemissies die leiden tot klimaatsverandering. (Nederlandse Eaton vestigingen realiseerden 31% CO 2 -reductie in de periode 2011-2015);

Eaton Industries (Netherlands) B.V. met vestigingen in Hengelo en Zaltbommel is per 2 augustus 2016 gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-prestatieladder (handboek versie 3.0) . Bekijk het certificaat.

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Eaton levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Naar innovatieve producten en diensten die klanten helpen bij het efficiëntere gebruik van elektrische energie. Energie besparen begint bij het inzicht verkrijgen in het verbruik. Dat inzicht kunnen we geven door intelligentie toe te voegen aan elektrische installaties. Bijvoorbeeld domotica oplossingen met energie-meting, maar ook voor de machinebouw is dit een zeer relevant topic om aan energie-besparingsrichtlijnen te kunnen voldoen.

Nieuw op de markt zijn onze energie-opslagsystemen. Zowel voor woningen als gebouwen. Hiervoor werkt Eaton samen met Nissan.

Eaton loopt voorop als het gaat om SF6 vrij schakelen (schoonschakelen.nl). Voor schakelinstallaties in het distributienet is toepassing van SF6-gas onnodig en dus ongewenst, gezien de milieubezwaren en de giftige ontledingsproducten van het gas. Voor middenspanningstoepassingen zijn goede alternatieven voorhanden. Het schakelen van vacuüm in combinatie met vaste-stofisolatie is al jarenlang een veilige en milieuvriendelijke technologie.

Welk door Eaton uitgevoerd project of welke door Eaton geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Een recent voorbeeld; De Amsterdam ArenA heeft een tienjarige overeenkomst getekend met Nissan, Eaton en The Mobility House voor levering van een noodstroomvoorziening met hergebruikte Nissan LEAF-accu’s.

• Nissan, Eaton en The Mobility House hebben een energieopslagsysteem ontwikkeld dat ervoor zal zorgen dat de energie in de Amsterdam ArenA efficiënter, duurzamer en betrouwbaarder kan worden beheerd

• Het systeem gebruikt de bidirectionele omvormers van Eaton en het equivalent van 280 Nissan LEAF-batterijen die in racks zijn gemonteerd

• Het systeem zal worden gebruikt als noodstroomvoorziening tijdens grote evenementen. Hierdoor zullen de dieselgeneratoren in de toekomst kunnen worden vervangen en zullen de elektriciteitsvoorzieningen tijdens piekperiodes en netwerkstabilisatieservices worden geholpen.

• Het nieuwe systeem is een robuuste en krachtige oplossing voor organisaties met een hoog energieverbruik. Zo kunnen ze hun activiteiten op een slimmere manier van stroom voorzien

Wat is de reden dat Eaton partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Eaton is partner van Duurzaam Gebouwd geworden om door middel van samenwerking en het delen van kennis actief bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Eaton/u de komende jaren?

Energieneutraal leven. Energieconsumptie gaat omhoog. In de toekomst maken we meer en meer gebruik van elektriciteit en zullen fossiele brandstoffen geen rol meer hebben in onze leefomgeving. Kijk nu al naar de opkomst van all electric woningen en elektrisch rijden. Energiemanagement is de toekomst. De toename van elektriciteitsverbruik vraagt om duurzame methoden om energie op te wekken en op te slaan. Vandaar ook onze inspanningen op het vlak van energie-opslag.

Daarnaast is SMART een toekomstwoord: smart cities, smart grids, smart factories. Internet of things. Het draait steeds meer om het intelligent maken van onze installaties. Wat weer tot gevolg heeft dat we na moeten denken over veiligheid en betrouwbaarheid van installaties.