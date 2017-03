Plaka Nederland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Plaka Nederland is toegetreden als partner van Duurzaam Gebouwd. In een interview geeft de organisatie aan op welke manieren zij inzet op duurzaamheid en waarom ze partner is geworden.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Plaka Nederland is een gespecialiseerd toeleverancier en biedt een uiterst compleet productenprogramma voor bouw, renovatie, infra en akoestiek. Door een jarenlange ervaring in advisering en toelevering worden duurzame en praktijkgerichte oplossingen geboden voor de Nederlandse bouwindustrie.

Het complete productenprogramma van Plaka Nederland kan worden ingezet van ruwbouw tot afbouw, in zowel nieuwbouw als renovatie en transformatie projecten. Als one-stop-shop leverancier biedt Plaka Nederland naast een uitgebreid assortiment tevens een hoge mate van servicegerichtheid.

De technische adviseurs met vakkennis en ervaring geven advies en begeleiding van ontwerp tot uitvoeringsfase. Met Plaka bouwplaatsoplossingen worden bouwprocessen beter ingevuld in de betekenis van bouwtijd, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Wanneer nodig worden ook maatwerkoplossingen direct op het werk geleverd.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Duurzaamheid staat bij Plaka Nederland hoog in het vaandel. Als onderdeel van CRH is een duurzame bedrijfsvoering een vanzelfsprekendheid. Intern komt dit tot uiting door onze inzet voor een klimaatbestendige bedrijfsvoering, het gebruik van duurzame bedrijfsmiddelen en vermindering van CO 2 -uitstoot, afvalstromen en energieverbruik. Extern doen we dit door te adviseren en leveren van producten die volledig passen in het kader van duurzaam bouwen en energetische verbetering.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Door de hoge eisen aan de energieprestatie en de klimaatbeheersing van woningen en gebouwen is de luchtdichtheid van het gebouw van groot belang. Als gevolg hiervan zien wij de vraag naar onze afdichtingsoplossingen toenemen. Ook op het gebied van isoleren zien wij een toenemende vraag naar efficiënte oplossingen met hoge RC-waarden.

Daarom bieden wij een nieuwe multifunctionele isolatiefolie waarbij we inspelen op deze behoefte voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. In verband met de toename van de transformatie van kantoren naar woningen zien wij ook een stijgende lijn in de vraag naar onze bouwakoestiek oplossingen. Voor woningen gelden namelijk hogere eisen op het gebied van contactgeluid tussen de woningen onderling dan bij kantoren.

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Wanneer wij in het ontwerpstadium van een project mee kunnen denken over de meest geschikte oplossingen wordt uiteindelijk het beste resultaat behaald. Als gespecialiseerd toeleverancier met jarenlange ervaring hebben wij veel kennis en deskundigheid in huis en kunnen wij adviseren op het gebied van afdichtingstechniek, luchtdicht bouwen, akoestische en thermische ontkoppeling en isolatie. Door de samenwerking met opdrachtgever, ontwerper en aannemer komen de meest duurzame en energiezuinige projecten tot stand.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Plaka is groot pleiter voor ketensamenwerking en gelooft sterk in samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. Wij willen onze kennis en ervaring delen om zo op het gebied van duurzaam bouwen te komen tot de beste oplossingen. De missie van kennisplatform Duurzaam Gebouwd om de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen past dan ook helemaal bij onze visie en ambitie.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Wij zien dat de bouwsector de omslag maakt van een aanbod- naar een vraag gedreven markt, de bouw zet in op klantgerichte huisvestingsvormen. Hierbij is transformatie van langdurig leegstaande panden (veelal kantoren) naar studenten en één ouder woonruimten en zorgwoningen voor ouderen sterk in opkomst.

Daarbij draait het in de bouw om het ontwikkelen van toekomstbestendig vastgoed. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie, duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer. Het is een basisvoorwaarde. Duurzaam bouwen is tot standaard verheven, zowel bij de opdrachtgever als de aannemer. Een grote slag op het gebied van duurzaamheid valt nog te maken in de bestaande woningen. Een grote uitdaging voor de bouw is het duurzaam en energiezuinig renoveren van deze bestaande woningen.