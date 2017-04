C3 Living: op naar 1000 units in 2020

Er staan er momenteel nog maar 8, maar de ambitie is dat er in 2020 1000 woonunits van C3 Living te vinden zijn. Dat betekent voor de komende jaren een explosieve groei van deze duurzame, betaalbare en flexibele vorm van huisvesting, die vanuit Cradle to Cradle-bolwerk Venlo de rest van Nederland moet gaan veroveren.

De C3 Living woonunits komen uit de koker van maatschappelijke onderneming Rendiz, uit Panningen. Initiatiefnemer Peter Broekmans: “Wij verzorgen onder meer de dagbesteding voor het Leger des Heils, voor dak- en thuislozen. In Venlo ging een project van start om die mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Er waren alleen te weinig woningen. Samen met een afstudeerder zijn wij na gaan denken of wij daar een oplossing voor konden vinden.” Dat resulteerde in C3 Living. De woonunits zijn gebaseerd op een modulair bouwsysteem. Ze worden voorzien van Cradle to Cradle materialen én zonnepanelen.

Volop belangstelling

Het eerste halve dozijn C3 Living woonunits is in december 2016 geplaatst in Oostrum, bij Venray. Daarna volgde er nog één in Horst en ook in Den Bosch staat één unit. Daarnaast is Rendiz op tal van plaatsen in gesprek met gemeenten en woningcorporaties, in Nederland én Duitsland. Er is volop belangstelling voor het onderscheidende product. Marco Baetsen van C3 Living: “Er zijn veel unitbouwers. Dit product onderscheidt zich door de C2C-ambitie én door het concrete product.” Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van gezonde materialen, design for disassembly, het binnenklimaat en de manier waarop met energie en water wordt omgegaan.

Het ontwikkelen van C3 Living past perfect in de maatschappelijke betrokkenheid, die bij Rendiz hoog in het vaandel staat. Die gaat veel verder dan alleen de woonunit. Broekmans: “Wij leveren zowel de woning, de financiering, de verhuur als een overeenkomst dat we de unit weer terugnemen.” De binnenwanden voor de units wordt gerealiseerd bij Faay in Vianen, waar men zich aangesproken voelde door het Cradle to Cradle-verhaal én de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij het C2C Expolab in Venlo werd Rendiz met open armen ontvangen en van inspiratie voorzien. “We zijn met z’n allen missionariswerk aan het doen”, stelt Broekmans. Uitgangspunten daarbij zijn inspireren, verleiden en ontzorgen.

C3 Living wil de units breed inzetten: van tijdelijke woning tot hotel en van kantoor tot zorglocatie. “Met een tijdelijke ontheffing mogen ze 10 jaar staan, wanneer de bestemming niet wonen is. De levensduur van de constructie is wel 30 tot 40 jaar”, vertelt Baetsen. De stapelbare units kunnen zelfs tot een compleet complex worden uitgebouwd. Rendiz ziet in C3 Living hét antwoord op de alsmaar groeiende vraag naar éénpersoonswoningen. “De unit is het middel, niet het doel”, onderstreept Baetsen. Onder meer in Almere, Emmen en Venlo zullen de C3 Living woonunits de komende jaren in grote getalen opduiken.

Lees het volledige artikel over C3 Living in de aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (uitgave 37). Lees ook binnenkort het verslag van het C2C-Congress Venlo, waarin we ingaan op de twee C2C-certificeringen van Faay.