Prashanth Raghunath: onderzoekend zijn is een familietraditie

Auteur: Tom de Hoog

Prashanth Raghunath is een grenzeloos talent met 2 banen: façade designer in Hong Kong en als partner/prefab ontwerper in India in het familiebedrijf PPF Prefab.

Je combineert 2 banen?

“Mijn huidige baan is op VS-A in Hong Kong en ik neem deel in ons familiebedrijf in mijn vaderland India. Mijn vader is constructief ontwerper: hij richtte het bedrijf 25 jaar geleden op en heeft momenteel het beheer van deze vennootschap, genaamd PPF Prefab. De vennootschap is gevestigd in Bangalore en ik werk er van tijd tot tijd voor, vanuit hier in Hong Kong. Ik ben betrokken bij het ontwikkelen van prefab bouwsystemen en de uitvoering van deze projecten in India met mijn vader. Het zit in de familie, want mijn grootvader was in zijn tijd ook een bekende ingenieur in mijn geboorteplaats Bangalore.”

Hoe ben je aan een baan bij VS-A in Hong-Kong gekomen?

“Na mijn masters in Delft, die mij de titel Master of Science (MSc) opleverde, werkte ik voor 6 maanden als wetenschappelijk medewerker met ir. Roel Schipper voor zijn promotieonderzoek ‘Dubbel-gebogen prefab betonelementen: Onderzoek naar de technische haalbaarheid van de flexibele mal-methode’. Op een dag zond VS-A Frankrijk een verzoek naar de TU Delft, omdat ze in contact wilden komen met kandidaten voor verschillende posities. Ik kreeg dat verzoek in handen en solliciteerde voor een functie. Snel daarna had ik een persoonlijk gesprek bij hen in het Franse Lille en werd ik aangenomen. Zo startte ik ongeveer 4 jaar geleden voor VS-A na het afronden van mijn studie aan de TU Delft. Daarna verhuisde ik naar hun Aziatische vestiging in Hong Kong. VS-A is gespecialiseerd in het ontwerpen van gevels en richt zich op het ontwerp in plaats van op de bouw. De meeste van mijn collega's hier hebben een architecturale achtergrond.”

Wat ben je nu mee bezig?

“Vanuit dit kantoor werken we vooral aan projecten in China. Het gaat dan om gevelontwerpen voor diverse opdrachtgevers. Ook doen we een aantal complexe geometrieprojecten, die soms niet per se groot hoeven te zijn. Zo werken we op dit moment samen met het architectenbureau OMA aan een project met een zeer complexe geometrie in Zuid-Korea. Wij zijn gevraagd om voor die gebouwen gevels te ontwerpen, omdat de lokale gevelconsultants zijn niet in staat om het project volgens de bedoelingen van de architect te realiseren. Daarnaast doen wij het intelligenter. Zo raken we betrokken bij de Chinese markt, anders zou het heel moeilijk zijn om daarin toegang te krijgen.”

Welke aspecten van je studie in Delft zijn nog steeds van groot nut voor jou?

“De meeste dingen die ik heb geleerd, eigenlijk. Zonder dat fundament van kennis zou ik niet in staat zijn geweest om te groeien in mijn beroep hier. Het merendeel van de technische dingen die ik studeerde in Delft kan ik gebruiken in mijn werk. Persoonlijk ben ik meer betrokken bij de structurele aspecten van de projecten hier omdat ik nauw contact heb met de engineering afdeling in ons kantoor hier. Voor mij zijn de structurele dingen die ik geleerd in Delft van groot nut. Ook de softwarevaardigheden die ik leerde zijn van belang, zoals werken met het parametrische modeling tool grasshopper.”

Heb je nog steeds in contact met alumni?

“Ja, met een aantal studenten die ook werkten met mijn professor Schipper ben ik nog steeds in contact. 2 klasgenoten, Phaedra Oikonomopoulou en Telesilla Bristogianni, bouwden de etalage van glazen bouwstenen voor de Chanel-winkel in de PC Hooftstraat in Amsterdam. Het onderzoek van de daarbij gebruikte technieken werd gedaan aan de TU Delft en MRVDV deed het ontwerp.”

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

“We willen het vooruit duwen, maar het hangt af van het project en of de architect en de opdrachtgever het voordeel zien van het gebruik van duurzame materialen. Meestal proberen we te optimaliseren wat is ontworpen om het duurzaam te maken. Onze projecten in China zijn veelal vliesgevels met veel glas. De daar gebruikte materialen zijn meestal niet erg duurzaam, maar we proberen om alternatieven te presenteren waar mogelijk. Daarbij is het ook moeilijk te definiëren wat echt duurzaam is.”

Welke rol speelt taal in je werk? Spreek jij Chinees?

“Nee, ik niet. In het bedrijf zijn collega's die vertalen voor klanten uit China. Deze collega's zijn verantwoordelijk voor het contact met klanten en opgeleid in onze manier van denken over het ontwerp. Gaat het over complexe technische zaken waarbij ik nodig ben, dan communiceer ik in het Engels met deze collega's die dan vertalen.”

Plannen voor de toekomst?

“Ik hou van wat ik doe hier bij VS-A, maar op termijn wil ik graag terugkeren naar mijn land India. Daarnaast ben ik nu in onderhandeling over een aantal projecten in Afrika. Dat is via het familiebedrijf PPF Prefab en heeft te maken met sociale huisvesting in Afrika. We proberen hen onze prefab-technologie aan te bieden voor massawoningbouw. Het project is nog in onderhandeling, hopelijk komt het door.”

Foto bovenaan: Prashanth Raghunath (rode polo) bij het familiebedrijf PPF Prefab in Bangalore. Links naast hem staat zijn vader.