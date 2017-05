Vaillant nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Vaillant is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. In een interview vertelt de organisatie meer over haar inzet op duurzaamheid en haar meest duurzame projecten.

Wat zijn de kernactiviteiten van Vaillant?

Vaillant biedt klanten energiezuinige en schone systeemoplossingen voor verwarming, koeling en warm water. Uitgangspunt hierbij is installatie- en gebruiksgemak. De Vaillant Group is een internationaal familiebedrijf met meer dan 140 jaar ervaring. Op het gebied van verwarmingstechnologie zijn we de op een na grootste fabrikant in Europa. Bovendien zijn we actief in technologieën als ventilatie en airconditioning. De Vaillant Groep is vertegenwoordigd in meer dan 20 landen met eigen nationale verkoopbedrijven en exporteert naar ruim 60 landen.

Op welke manier(en) zet Vaillant in op duurzaamheid?

Wij zijn van mening dat economisch succes en duurzame, financiële groei onlosmakelijk zijn verbonden met maatschappelijke en ecologische betrokkenheid. Onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn gebaseerd op een strategisch programma en omvatten verschillende aandachtsvelden. Om aan onze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, hebben we onze duurzame activiteiten samengebracht in het strategische S.E.E.D.S. programma (Sustainability in Environment, Employees, Development & Products and Society; duurzaamheid op het gebied van milieu, personeel, ontwikkeling en producten, en maatschappij).

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Vaillant levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Wij merken dat steeds meer consumenten op zoek zijn naar manieren om hun woning te verduurzamen. Wij krijgen van consumenten, installateurs, architecten en adviseurs dan ook veel vragen over de mogelijkheden onze warmtepompsystemen. Bij de aanschaf van een gasgestookte hr-ketel kijken consumenten bovendien vooral naar de meest energiezuinige producten binnen de benodigde CW-klasse. Hoewel onze energiezuinige hr-ketels, zoals de ecoTEC Plus, nog altijd het meest verkocht worden, constateren wij wel een verschuiving richting warmtepompsystemen. Dit heeft te maken met de gunstige subsidieregelingen die beschikbaar zijn, waardoor de terugverdientijd verkort wordt. Maar we zien ook dat marktpartijen zoals woningbouwcorporatie en ontwikkelaars steeds vaker kiezen voor het duurzaam bouwen of renoveren van woningen. Als leverancier zien wij het als onze taak om zoveel mogelijk kennis te delen en partners zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij zijn er bovendien van overtuigd van het feit dat duurzaamheid en comfort prima samengaan. COâ‚‚-uitstoot verminderen en kosten besparen op de energierekening zijn belangrijke doelen, maar prettig wonen is evengoed van belang. Bij het ontwikkelen van onze producten kijken wij daarom altijd kritisch naar beide aspecten.

Welk door Vaillant uitgevoerd project of welke door Valliant geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Het restaurant “Aan Zee” is gevestigd in het natuurgebied ‘Voornes Duin” in Zuid-Holland. Het restaurant is in vele opzichten zelfvoorzienend: voor verwarming, koeling en ventilatie van het gebouw wordt gebruik gemaakt van de beschikbare natuurlijke energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, natuurlijke convectie en geothermische energie. Elektriciteit wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op het dak. In het hele gebouw wordt uitsluitend LED-verlichting gebruikt om energie te besparen. De warmte wordt opgewekt door een Vaillant geoTHERM VWS220 / 2 aardwarmtepomp. Er worden daarnaast acht zonnepanelen gebruikt in combinatie met het allSTOR VPS1500 / 2 buffergeheugen. Ook wordt er in het gehele gebouw gebruik gemaakt van vloerverwarming. Een natuurlijk convectiesysteem zorgt voor de ventilatie van het gebouw en het afvalwater wordt gezuiverd met behulp van halofyten. Het restaurant "Aan Zee" is in elk opzicht duurzaam: van ontwerp, bouw en integratie in het landschap.

Wat is de reden dat Vaillant partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Als één van ‘s werelds meest milieuvriendelijke fabrikanten van verwarmings- en airconditionings technologieën, is duurzaamheid voor Vaillant een absoluut speerpunt. Verwarming en klimaat zijn onafscheidelijk. De moderne verwarmingstechnologie kan al vandaag een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van klimaatbescherming. Om de wereld echt te kunnen verduurzamen, moeten we de handen ineenslaan en inzetten op slimme netwerken van elkaar versterkende partijen.



Duurzaamheid gaat hand in hand met kwaliteit – technische kwaliteit en kwaliteit van het ontwerp. Holistische en duurzame architectuur omvat een modern design, en logische conceptuele eigenschappen. Daarbij gaat het altijd om concepten met betrekking tot toekomstgerichte techniek en energievoorziening en daarmee de verwarmingstechniek. Daarom ondersteunen wij bouwprojecten met een continu aanbod van gedetailleerde technische informatie. Vaillant biedt in de lijn van haar lange traditie energie-efficiënte producten aan die zowel nieuwbouw als renovatie een upgrade geven met het oog op de toekomst.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Vaillant/u de komende jaren?

In de toekomst moeten zonne- en windenergiecentrales in een steeds groter deel van onze energiebehoefte voorzien, maar ook onze gebouwen kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame, groene energie. Naar ons idee liggen er veel kansen om tot op individueel niveau een bijdrage te leveren aan een verdere verduurzaming van de leefomgeving. Mede om deze reden zijn we als medeoprichter betrokken bij het innovatieve netwerk Universal Home. Vanuit onze expertise dragen we bij aan de ontwikkeling van de laatste technologieën, producten en diensten voor het huis van de toekomst.



Het huis van de toekomst zal worden gekenmerkt door een grotere energie-efficiëntie, een hoge mate van individualisering en een uitgebreide voorkeur van de bewoners. Bewoners van slimme huizen worden omringd door innovatieve technologieën, zoals hightech apparaten, slimme applicaties en nieuwe diensten die het leven gemakkelijker maken. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn zeer intelligente en zelflerende energie en airconditioningsystemen die vrijwel onopgemerkt op de achtergrond opereren.





Vaillant ondersteunt het Universal Home netwerk met deskundige kennis van innovatieve, milieuvriendelijke en energiezuinige verwarming- en ventilatiesystemen, die steeds meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. De meest effectieve systemen voor het binnenshuis verminderen van energieverbruik en COâ‚‚ emissies in de toekomst, zijn verwarming en ventilatie. Het grootste potentieel van deze systemen is het gebruik van toekomstgeoriënteerde, gecombineerde warmte- en krachttechnologieën, zoals brandstofceltechnologie.

In 2030 zal een huis zelf energie produceren in de vorm van elektriciteit door middel van fotovoltaïsche energie of een gecombineerd warmtekrachtkoppeling systeem. Een hoog efficiënt energiebuffersysteem zal elektriciteit en of warmte gebruiken met een hoge vermogensdichtheid en slaat de overtollige energie op in oplaadbare batterijen voor gebruik in een elektrische fiets of elektrische auto. Een efficiënt systeem voor verwarming en heet water, gecompleteerd met ventilatie met thermisch herstel. Voor de intelligente koppeling van deze units is een netwerkgebonden energie en airconditioningsysteem nodig dat automatisch wordt gecontroleerd om zoveel mogelijk te leveren.