De Week Van … Jim Teunizen

Auteur: Tom de Hoog

Altijd in touw voor verduurzaming is deze enthousiaste medeoprichter van Alba Concepts. Elke vraag over de financiële aspecten van verduurzamen is voor Jim Teunizen een nieuwe puzzel om op te lossen.

Maandag

De hectische week van Jim start om 6.00 uur op het kantoor in Rosmalen. Hij neemt de duurzaamheidsscans door van verschillende Ronald McDonald Huizen voor het Kinderfonds. “Voor 9 huizen onderzoeken we het verduurzamingspotentieel. Een aantal is al goed op orde, maar we kunnen nog een slag maken wat betreft duurzame energieopwekking met zonnepanelen of warmtepompen.” Om half 9 meldt Gert-Jan Wesenbeek van DGMR zich voor een bespreking over een project voor woningcorporatie Lefier. “Het gaat om het renoveren en verduurzamen van 4 kantoorlocaties in Groningen, Hoogezand, Stadskanaal en Emmen.” Met Gert-Jan kijkt hij naar de mogelijke energieconcepten om vervolgens naar Utrecht te rijden voor overleg bij de VO/PO-Raad over het renoveren van het bestaande kantoor naar een gezonde, duurzame huisvesting. “We doen vanuit Alba het totale projectmanagement met als onderdeel daarvan de duurzame inkoop.” Daarna is in Hilversum een gesprek bij de gemeente over de te sluiten Green Deal Kantoren. Jim zet zich als aanjager in om eigenaren en gebruikers van kantoren te enthousiasmeren om te verduurzamen. Het uiteindelijke doel is om 100 kiloton aan CO 2 te besparen. Energieneutrale schoolrenovaties vormen om 16.00 uur het onderwerp met Atto Harsta. “Ik werk voor ‘School Vol Energie’, onderdeel van Energiesprong, en heb daarover een businesscase ontwikkeld. Het betreft kapitaliseren van toekomstige kasstromen van primair onderwijsscholen om energieneutrale en frisse scholen klasse B te realiseren. Met Atto kijk ik naar de invulling van een aantal pilots.”

Dinsdag

Rond 05.00 uur van huis om vroeg in Stadskanaal te zijn voor overleg met Lefier, YNNO, ODV Interieurarchitecten, DGMR en overig adviseurs. “Ik presenteerde daar de ‘menukaarten’ voor verduurzaming van kantoorlocaties. Het is vertaling van ambities in concrete maatregelen met bijbehorende investeringen, added values en terugverdientijden.” In de middag is Jim in Amsterdam bij Copper8 waar Noor Huitema toelicht wat samenwerking inhoudt: “Wij creëren de context voor duurzame samenwerkingen. Voor het ontwikkelen van de financiële modellen die dat mogelijk maken, werken we samen met Alba. Wij begeleiden opdrachtgevers bij het stellen van de juiste uitvraag.” Jim: “Wij hebben een onderzoek gedaan voor de gemeente Amsterdam naar de relatie tussen residuele grondwaarde en de bouw- en investeringskosten van circulair bouwen. Vandaag leggen we de laatste hand aan de rapportage en definiëren nog enkele oplossingsrichtingen.” Dat doet hij samen met Huitema en collega Sybren Bosch. Om 17.00 uur rijdt hij naar huis om de aanbieding van Interior Works voor het circulair kantoormeubilair van Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad te beoordelen.

Jim Teunizen (midden) met Sybren Bosch (links) en Noor Huitema (rechts) van Copper8.

Woensdag

Na telefonische afstemming over inkoop voor VO/PO-Raad op pad naar De Ceuvel in Amsterdam-Noord voor een voorbespreking met onder meer Platform 31 over de Masterclass circulaire woningbouw met deelnemers uit de overheids- en corporatiewereld. “We schotelen ze voornamelijk de how-vraag voor van circulair bouwen door inzicht te geven in kritieke prestatie-indicatoren, het uitvraagproces en de financiële impact. Ik geef de Masterclass samen met Metabolic en Noor van Copper8.” ’s Middags eerder naar huis, want zoon Valenthijn is ziek gemeld door het kinderdagverblijf. Na hem in bed te hebben gestopt, gaat Jim aan de slag voor de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (SCOT) in Almelo. Er moet een doorrekening komen voor het energieneutraal maken van een schoollocatie in Aadorp. Daarna wacht iets heel anders: Yoga for Men. “Daarmee ben ik in januari begonnen, nadat ik eind vorig jaar merkte dat ik toch wel veel hooi op mijn vork nam. De yoga bevalt me prima: dat is ook hard werken, maar dan lekker fysiek met veel aandacht voor ademhaling.”

Lucas wil zijn droom waarmaken. Daarbij help ik hem graag.' Jim Teunizen, Alba Concepts

Donderdag

Met nieuwe collega Jordi Portier bespreekt Jim een meeting bij Atelier Dutch voor. Eenmaal bij architect Rob van der Velden ligt een uitdagend stedenbouwkundig project op tafel voor een Veluwse gemeente. De duurzaamheidsambities komen ter sprake. Van der Velden geeft uitleg over het project en ziet graag een ‘gasloze’ energievoorziening. Geen eenvoudige opgave, maar met een dosis creativiteit haalbaar volgens Jim. Dan gaat hij met Portier door naar de boswoning van Lucas Mol bij Huizen. Mol is al tijden bezig een hyperduurzaam, circulair congrescentrum langs de A1 van de grond te krijgen. De moeilijkheden en de traagheid die hij daarbij ondervindt, zitten hem duidelijk dwars. Lucas: “Mijn vrouw Sanne Oomen is de architect van ons duurzame woonhuis dat veel internationale aandacht kreeg. Dat smaakte naar meer en toen bedachten we een ‘openbare versie’ van ons huis: een plek waar mensen eten, drinken, vergaderen en geïnspireerd worden om groener te denken en te doen. Daarbij moet het ook de locatie worden van een denktank, die vooral de implementatie van groene maatregelen aanjaagt.” Jim geeft de stand van zaken: “Lucas wil zijn droom waarmaken. Daarbij help ik hem graag. Dat lukte tot nog toe niet, omdat er ondanks veel contacten met allerlei partijen nog geen geschikte locatie is gevonden.” Lucas: “Ik ben nu in gesprek over andere locaties om mijn concept in bestaande bouw te realiseren.” Jim: “Naast grond zou het ook helpen als er partijen zich melden die 100% circulaire bouwmaterialen kunnen leveren. Zowel kijkend naar herkomst, toekomst als losmaakbaarheid.

Jim Teunizen (midden) met Jordi Portier (rechts) bij Lucas Mol (links).

Na een kort acquisitiegesprek op doorreis naar kantoor in Rosmalen besteedt Jim tijd aan TU/e-student Stijn Enckevort die begeleidt bij zijn afstuderen over ‘flexible energy pricing’. Dan nog een bespreking met Qbiq vanwege de aankoop van systeemwanden voor VO/PO-Raad. Aan het eind van deze dag is de 2-wekelijkse Alba-borrel met een bijna volledig team. Gezellig en een goed moment om even te dollen met collega’s.

Vrijdag

‘s Ochtends naar Vriezenveen om met het SCOT Schoolbestuur en de gemeente Almelo de propositie voor de verduurzaming van het schoolgebouw in Aadorp door te nemen. In de middag is Jim bij YNNO in Creative Valley in Utrecht om daar het Lefier kantoor in Hoogezand door te lichten op basis van de WELL Standard. “We keken naar de maatregelen die nodig zijn om WELL-proof te worden. Of we ook overgaan tot certificering weten we nog niet.” Dan naar huis en e-mails afhandelen en tijd om met zijn jongens in de tuin te spelen, meldt Jim. Wat niet betekent dat hij in het weekend niet weer de laptop openklapt…

Oproep: lezers die met circulaire materialen een bijdrage aan het project van Lucas Mol willen leveren, kunnen contact opnemen met Jim Teunizen: jim@albaconcepts.nl