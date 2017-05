Eleftherios Siamopoulos: verduurzaming in bouwketen vraagt aandacht

Auteur: Tom de Hoog

Grenzeloos talent Eleftherios Siamopoulos verliet zijn vaderland Griekenland om aan de TU Delft af te studeren in Building Technology. Nu werkt hij bij Wintech in het Verenigd Koninkrijk en ervaart hij dat aannemers en uitvoerders het niet afleren om te gaan voor de snelle winst.

Vertel iets meer over je studie en werk…

“Voordat ik in 2016 afstudeerde in Building Technology aan de TU Delft studeerde ik Architectural Engineering in Griekenland. Nu ben ik werkzaam bij Wintech in Londen. Ik houd me vooral bezig met gevelontwerp en engineering voor diverse projecten in heel het Verenigd Koninkrijk, met name de grote steden. Ik ontwerp gebouwschillen en gevels: soms alleen, maar meestal in een team. In de toekomst zal ik meer betrokken worden bij ingenieurs- en adviesdiensten en van verslagen van andere mensen controleren. Een deel van mijn werk is on-site inspectie om te controleren of onze ontwerpen zijn gebouwd zoals het hoort.”

Welk soort projecten ben je bij betrokken?

“Voornamelijk woonwijken. Er is een tekort aan woningen in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 250.000 woningen moeten er jaarlijks gebouwd worden om aan de vraag te voldoen. Ook renovatie van kantoorgebouwen en woningen uit de jaren tachtig en eerder is big business tegenwoordig. Nieuwe gevelbekleding, isolatie en waterdicht maken is nodig om deze gebouwen en woningen een nieuw leven te geven. Ook zijn er conversieprojecten die kantoorgebouwen omzetten in woonruimte. Momenteel werk ik aan een groot woonproject met meer dan 500 woningen in Londen: een nieuw gebouw in een gebied waarin veel herontwikkeling plaatsvindt.”

Wat is je visie op duurzaamheid?

“Bij de gevels, gebouwschillen en façades die ik ontwerp hou ik bijvoorbeeld rekening met thermische isolatie. Ook zorg ik voor een goed binnenklimaat door het gebruik van glastechnologie om dat te regelen. Een gebouw moet een gezonde en fijne plek zijn om in te wonen of te werken. Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is om materialen te gebruiken die de tand des tijds weerstaan, zodat langdurig presteren van de materialen prevaleert boven sustainability. Bij Wintech ontwerpen we met een horizon van 50 jaar. Dit alles heeft te maken met de kwaliteit van het ontwerp en de te gebruiken materialen. Daarnaast zijn er regels die stellen dat 10% van de productie van energie dient plaats te vinden on-site, wat inhoudt dat zonnepanelen op het dak van het gebouw komen.”

Over materialen, voldoen aannemers altijd aan de ontwerpen?

“We geven in nauwe samenwerking met de architecten de materialen aan. En we controleren of de contractanten dienovereenkomstig deze materialen ook toepassen. Daarom controleren we op het bouwterrein en dat doen we elke week met projecten in aanbouw. Helaas moeten we soms instructies geven om een deel van het werk opnieuw te doen.”

Aannemers kiezen nog steeds voor de goedkoopste oplossing?

“Wat ik frustrerend vind, is dat wij als ingenieurs proberen de dingen zo goed mogelijk te maken, terwijl contractanten alleen geïnteresseerd lijken wat geld te besparen en maximale winst. Hierdoor ontstaat een spanning tussen de kwaliteit en de bouwpraktijken die me niet bevalt. We proberen zo goed als we kunnen binnen bepaalde budgetten te ontwerpen en te zoeken naar het evenwicht dat alle eisen voldoet. Dat is een interessant aspect van het ontwerpen, maar het is niet een goede zaak dat in de bouwfase materialen worden gebruikt die niet aan de normen voldoen die wij geven.”

Maak de aannemer de eigenaar van het materiaal, ga circulair ...

“Aannemers zijn werkelijk gericht op het maken van winst in korte tijd. Ze denken niet na over de lange termijn. Aannemers hebben daarbij een conservatieve mind-set en ik denk niet dat ze nu geïnteresseerd zijn in de circulaire ideeën. Gewoonweg omdat ze niet zien waar hun voordeel ligt. Een ontwikkeling is wel dat nieuwe regelgeving het verplicht maakt om voor nieuwe gebouwen een energie-simulatie te maken. Dus dat is een stap in de richting van meer duurzaamheid. Dit heeft ook invloed op ons werk, want we moeten voldoen in onze ontwerpen van deze regeling om de goedkeuring van een project te krijgen.”

Wat zijn jouw toekomstplannen?

“Een van de dingen die me in Delft fascineerde, was het gebruik van glasstructuren en technologie in het algemeen. Ik wil graag meer op dat gebied werken en het gebruik van glas in gebouwen verkennen. Het is dus meer dan een glazen gevel. Dat is ook een toepassing, maar ik doel op glas als structureel element in een gebouw. Hopelijk ben ik ook in staat om mijn kennis ooit te exporteren naar Griekenland. Maar als gevolg van de economische situatie daar zijn er niet veel projecten in de bouw op dit moment.”