‘Woningcorporaties gaan veel business opleveren voor bouwsector’

Dat zegt Woonbron-bestuursvoorzitter Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. Samen met directeur Karin Schrederhof zet hij zich in voor het verduurzamen van zo’n 45.000 woningen in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht.

Wat verwacht u van een nieuw kabinet?

Wijbenga van Nieuwenhuizen: “Ik reken er echt op dat er een nieuwe regering komt met duurzaamheid in de top drie. En het goede is: dat is belangrijk voor de wereld, maar het is ook business. Als onze regering het goed doet, dan gaan we knalhard vooruit in onze CO 2 -reductie, zoals we dat internationaal afgesproken hebben en willen doen. Dan kunnen we er als Nederland meteen iets van maken als die andere zaken waarin we vooroplopen. Denk aan onze baggeraars, winddeskundigen en IT’ers. Ook schijnen we de beste optiehandelaren van de wereld te hebben. Maar dichterbij huis, daar waar kwaliteit en kostprijs door de kritische grenzen heengaan, gaan corporaties sowieso heel veel business opleveren naar de bouwsector.”

Zijn er nog hindernissen anders dan de politiek?

Wijbenga van Nieuwenhuizen: “Nog te veel producten zijn niet uit de experimentele fase. Dat is 1 ding. Het 2e is dat in deze fase dat door de bank genomen altijd een forse factor te duur is. Bij de auto-industrie is dat opgelost door een forse fiscale subsidie op te zetten. Misschien is dat ook nog wel even nodig voor de bouwsector. Bovenal is nodig dat bedrijven hun R&D erop durven te zetten en er écht voor gaan. Dan wordt het pas een businesscase. Nogmaals, ik verwacht van het nieuwe kabinet dat ze een serieuze grote stap gaan zetten in de vermindering van CO 2 -uitstoot. Dat kan door naar mobiliteit te kijken en naar de industrie, maar ook door naar vastgoed te kijken en door dan een deal te maken met de verschillende sectoren om verduurzaming mogelijk te maken. Ik verwacht ook dat wij als corporaties afspraken kunnen maken, die ertoe leiden dat wij op goede stappen in verduurzaming een fiscaal gunstiger behandeling krijgen.”

Welke technische oplossingen hebben de voorkeur van Woonbron?

Schrederhof: “Isolatie van daken, vloeren en gevels. Plus verbeterde mechanische ventilatie en zonnepanelen. En, waar nodig de verwarmingsketel vervangen. Dan is er ook de energietransitie in Nederland en dan zit je natuurlijk in de grote steden heel snel met de vraag of aansluiten op een warmtenet kan. Ik denk dat tussen nu en 10 jaar we stoppen met ketelvervanging en veel meer gaan aansluiten op een warmtenet. Kijk naar Rotterdam, daar is sinds jaar en dag op Noord de stadsverwarming van Eneco. En er is de concessie gegeven aan Nuon om een warmtenet op Zuid aan te leggen. Ook Delft is weer bezig om een warmtenet op te zetten en Dordt heeft HVC, een warmtebedrijf dat de gemeente voor de helft heeft gefinancierd. Alleen Nissewaard heeft deze oplossing nog niet.”

Hoe kijkt Woonbron naar innovaties?

Wijbenga van Nieuwenhuizen: “Wat ik leuk vind, is dat Karin en ik nu ruim 6 jaar samen optrekken in het dossier duurzaamheid. En, er gebeurt heel veel. Er zijn mondiale, menselijke en fascinerende ontwikkelingen en uitdagingen. Denk maar aan de steeds efficiëntere opwekking van zonne-energie en steeds meer efficiënte opslag van energie. Nu moeten we opgewekte energie nog terug op het net brengen, maar straks kunnen we het opslaan in een batterij. Toen wij begonnen hier, waren er volgens mij nog nauwelijks elektrische auto’s. Nu struikel je er bijna over. Een voorbeeld van innovatie die bijdraagt aan woonkwaliteit: bij een pilot in Delft is een warmte-/koude installatie verwerkt in een Gaudi-achtige golvende design balkongevel. In het hart van dat balkon zit dan een warmte-koudeopslag (WKO) die gewoon uit de buitenlucht warmte haalt voor het verwarmen van een woning.”

Innovaties zijn een onmisbare aanjager?

Wijbenga van Nieuwenhuizen: “Zeker, ik hoop dat wij als opdrachtgevers naar de bouwsector en als eigenaren van huurwoningen geholpen worden door belangrijke innovaties in dit gebied. Dat kan zijn dat Samsung, LG of Hitachi betere WKO-installaties creëren of misschien wel dat universiteiten daar wat aan doen. Of bijvoorbeeld ondernemers die een alternatief bedachten voor lood met dezelfde eigenschappen. Zij bedachten een kunststofvariant die weinig schade geeft in de productie, maar die op een fantastische manier in de bouw toepasbaar is voor dezelfde prijs. Ik hoop dat ze in de praktijk waarmaken wat het nu lijkt, want dan mogen ze van mij de Nobelprijs krijgen. Dit soort mensen, innovatief en ondernemend, gaan echt doorbraken geven. Als opdrachtgevers zijn we daarom heel erg op ons qui-vive. Wat gebeurt er? Waar kunnen we op meeliften? Ik hoop dat heel breed in de bouw, bij de toeleveranciers en in de installatiewereld het besef er is dat degene die hiervoor de goede producten weet te realiseren een grote omzet kan maken.”

