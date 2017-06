DGNB-CEO Lemaitre: ‘We hebben behoefte aan positief denken’

Auteur: Tim van Dorsten

De beweging Built Positive moet ertoe leiden dat bedrijven van circulaire materialen gezonde gebouwen maken. Een van haar partners is het Duitse Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB). CEO dr. Christine Lemaitre legt uit waarom ze aan Built Positive deelneemt.

Waarom nemen jullie deel aan Built Positive?

“Deze beweging weerspiegelt ons idee van duurzaamheid, met name de noodzaak om het positieve in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen terug te brengen. Dit is de enige manier om te zorgen voor echte innovatie. Daarnaast kunnen we zo anders naar de gebouwde omgeving kijken: het is niet langer iets om enkel te gebruiken, maar het is iets om te waarderen en voor te zorgen. We zijn ervan overtuigd dat we op mondiaal niveau moeten samenwerken, open en transparent moeten zijn en van elkaar moeten leren om betere gebouwen te ontwikkelen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat duurzaamheid als nieuwe standaard geldt in onze gebouwde omgeving. Daarom ondersteunen we Built Positive. We hebben behoefte aan positief denken, minder excuses en meer innovaties. Niet alleen voor de gebouwde omgeving in Duitsland, maar ook voorbij onze landsgrenzen.”

Wat is jullie doel met Built Positive?

“Als non-profit organisatie hebben we niet alleen het doel om duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector te promoten, maar ook daarbuiten. Daarnaast willen we zorgen voor meer bewustzijn bij het grote publiek. Ons werk richt zich op het presenteren en promoten van manieren en middelen voor het plannen, ontwerpen en gebruiken van onze gebouwde omgeving om leefruimtes te creëren met een hoge kwaliteit op het gebied van milieu, economie en sociaal-cultureel en functioneel. We zijn ervan overtuigd dat een circulaire economie een van de sleutelonderwerpen is op het gebied van duurzaam bouwen, om ervoor dat onze gebouwen toekomstbestendig zijn. Daarom vinden wij het logisch om partner te zijn van deze nieuwe beweging: zo zorgen we voor meer bewustzijn, nationaal en mondiaal.”

Hoe circulair is de Duitse economie?

“Duitsland is erg ambitieus op het gebied van afvalbeheer en voert hierbij wetten en regels vroeg door. Wat betreft intelligente product- en gebouwontwerpen is er nog veel ruimte voor verbetering. In 2009 lanceerden we het DGNB-certificatiesysteem dat een objectieve beschrijving en beoordeling geeft van de duurzaamheid van gebouwen en stadsdistricten. Een van de belangrijkste onderdelen van dat systeem is dat het kwaliteit grondig beoordeelt over de gehele cyclus van het gebouw, net als de invoering van criteria voor het ontwerp voor recycling en sloop. Daarnaast hebben we het altijd belangrijk gevonden dat we zeker weten dat we de juiste materialen op de juiste manier gebruiken en dat we gebouwen ontwerpen om ze weer uit elkaar te halen. Inmiddels is het hier min of meer gangbaar om gebouwen te plannen en te bouwen met een focus op alle aspecten van duurzaam bouwen; 20% van alle nieuw gebouwde commerciële woningen wordt namelijk beoordeeld door ons of een ander certificeringssysteem. Als volgende stap gaan we in de nieuwste versie van ons certificatiesysteem de circulaire economie in meer dan 70% van alle criteria implementeren. Zo willen we circulaire economie concreet en schaalbaar maken op bouwniveau.”