'Maak de cirkel helemaal rond'

Het klimaatakkoord van Parijs benadrukt klimaatdoelstellingen die de opwarming van de aarde moeten inperken, waaronder het beperken van CO 2 -uitstoot, de opwekking van duurzame energie en het verminderen van energieverbruik. “Er is te weinig aandacht voor ons grondstoffenverbruik. Met die opgave hadden we gisteren al aan de slag gemoeten.”

Niet alle producenten binnen de bouw- en vastgoedsector laten grondstoffen terugkomen in de cyclus. “Veel bedrijven benadrukken eco-efficiëntie in plaats van eco effectiviteit”, vindt Technical Sales Manager Benelux, Duitsland & Zwitserland Guido Rockx van Armstrong Building Products. “Daarmee beperken ze wellicht de impact op onze planeet, maar bereiken we geen cultuurverandering zodat onze kinderen in de toekomst ook grondstoffen hebben van dezelfde kwaliteit. Doel is te streven naar een situatie waarin we niet alleen onze voetafdruk verkleinen, maar tevens grondstoffen van dezelfde kwaliteit behouden. Een oneindige cycli van kwalitatieve grondstoffen dus.”

De uitdaging ligt bij de technische kringloop, omdat het hierbij gaat om niet-organische stoffen zoals mineralen en metalen. Guido Rockx, Armstrong Building Products

Om de cirkel volledig rond te maken, moet er minder sprake zijn van downcycling en meer upcycling. “De sector focust zich nu nog vaak op downcycling. De uitdaging ligt bij de technische kringloop, omdat het hierbij gaat om niet-organische stoffen zoals mineralen en metalen. Voor veel organisaties is dat moeilijk en deze cyclus staat vaak nog in de kinderschoenen.”

Google Amsterdam is een van de eerste kantoren die werkt met een Armstrong Ceiling Solution oplossing binnen het recyclingprogramma

Gezond en toekomstbestendig

In 2013 startte Armstrong met het certificeren van producten onder de Cradle to Cradle-vlag. “We groeiden en brachten nieuwe producten uit. We wilden ervoor zorgen dat deze producten veilig, gezond en volledig herbruikbaar zijn. Daarom gingen we aan de slag met een certificering die ervoor zorgt dat deze aspecten geborgd zijn. We wilden er zeker van zijn dat we een bijdrage leveren aan upcyclen, niet aan downcyclen.

Het Nederlands grondstoffenakkoord geldt pas voor 2050. Waarom zouden we wachten, terwijl het nu ook kan? Guido Rockx

De afgelopen jaren zat Armstrong niet stil en certificeerde volledige productranges onder de C2C methodiek. Zo zijn de volledige reeksen Armstrong Perla en Armstrong Ultima+ akoestische plafondplaten gecertificeerd, evenals diverse metalen ophangsystemen. “We timmeren niet alleen aan de weg op het vlak van certificeringen, maar proberen ook onze visie verder uit te dragen.” Daarom is Armstrong ongeveer een jaar geleden lid geworden van de C2C Bouwgroep, een groepering die zich inzet om het C2C-gedachtegoed te verspreiden en te stimuleren. “Naast Armstrong zijn diverse C2C-certificaathoudende organisaties aangesloten en strategische partners als het C2C Products Innovation Institute en SGS Search. Met de groep proberen we om het verhaal over Cradle to Cradle bij partijen te brengen die dit nog niet kennen.”

Hoogwaardig hergebruik stimuleren

Zo worden opdrachtgevers zich steeds meer bewust van de noodzaak om kwalitatieve duurzame materialen te gebruiken. “Verschillende bedrijven hebben al een Cradle to Cradle inkoopbeleid. Dat worden er gelukkig steeds meer; het is voor hen duidelijk dat we niet langer op deze manier kunnen doorgaan met onze grondstoffen.” Om deze ontwikkeling verder te stimuleren neemt Armstrong zorg uit handen door materialen terug te nemen. Overigens zijn we niet alleen in staat om onze eigen producten terug te nemen, we kunnen ook diverse producten van andere producenten hergebruiken. We analyseren namelijk welke grondstoffen erin zitten en nemen op basis daarvan de materialen terug. Daar maken we vervolgens weer mooie nieuwe producten van.”

Price Waterhouse Coopers Warsaw, combinatie van recycling en nieuwe C2C-gecertificeerde producten van Armstrong Ceiling Solutions

Een andere stimulans voor hoogwaardig hergebruik komt uit de overheidshoek. Het grondstoffenakkoord moet ervoor gaan zorgen dat de Nederlandse samenleving grondstoffen 100% hergebruikt. “Maar dit geldt pas voor 2050. Waarom zouden we wachten terwijl het nu ook kan? We moeten nog vooroordelen uit de wereld helpen over bijvoorbeeld de kosten van Cradle to Cradle-producten ten opzichte van ‘reguliere’ producten. C2C is niet per definitie duurder, dus je kunt als opdrachtgever vaak met dezelfde budgetten een duurzamer gebouw neerzetten. Daarnaast kan het ontzorgen, omdat de leverancier in kwestie materialen kan terugnemen en je deze niet weg hoeft te gooien. Er zijn genoeg redenen om voor Cradle to Cradle-ontwikkelingen te kiezen, maar je moet de knoop wel doorhakken.”

Beeld: via Armstrong Building Products BV, foto boven: Eiffel palace Budapest, Winner of the WGBC European leadership award 2015. Armstrong ceilings.