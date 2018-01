Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Technische Unie

Technische Unie geldt als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Met dit interview stelt marketingmanager Helena de Jonge het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Met ruim 2 miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers zorgen we voor de levering van installatiematerialen op het gebied van elektrotechniek, licht, gereedschap, (luxe) sanitair, verwarming en klimaattechniek. Onze klanten zijn bedrijven die actief zijn in de installatiebranche (woningbouw en utiliteit), bouw, industrie, (semi-)overheid en detailhandel. Onze missie is om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het effectief en efficiënt organiseren van hun installatieproces. Dit doen we door producten op tijd, compleet en op juiste plaats te leveren, advies te geven en diensten te ontwikkelen die de werkzaamheden van onze klanten vereenvoudigen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Wij leveren niet alleen duurzame producten, diensten en advies, maar speelt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze organisatie een grote rol. Gezien de grootte van ons bedrijf zijn we ons ervan bewust dat Technische Unie een grote CO 2 -voetafdruk achterlaat op deze planeet. We vinden het echter van het grootste belang om deze voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zijn we continu op zoek naar het implementeren van besparingsmaatregelen op het vlak van energie, transport en afval.

Om onze inspanningen objectief meetbaar te maken hebben we de Lean & Green award verkregen. Dit is een onafhankelijk instrument voor het beoordelen van de inspanningen van een bedrijf om tot CO 2 -reductie te komen en dit te integreren in het management van het bedrijf. Kortom, hiermee kunnen we eenvoudig aan u, onze klant, en overige stakeholders laten zien hoe Technische Unie er daadwerkelijk voor staat.

Daarnaast verzorgen we diverse duurzame initiatieven:

Duurzame logistiek: door goede ketensamenwerking rijden we slimmere routes, waardoor er minder lege vrachtwagens op de weg rijden. Ons wagenpark rijdt voor een deel hybride, waardoor we de CO 2 -uitstoot hebben verlaagd.

-uitstoot hebben verlaagd. Luchtzuiverende dakbedekking: Op de daken van onze distributiecentra ligt dakbedekking die lucht zuivert. Hiervoor zorgt titaniumdioxide (anatase), dat als katalysator werkt voor de omzetting van giftige NOx-deeltjes in onschadelijke nitraatdeeltjes. Inmiddels ligt er ruim 60.000 m 2 . Elke m 2 van deze dakbedekking zuivert de lucht van zo'n 150 autokilometers.

. Elke m van deze dakbedekking zuivert de lucht van zo'n 150 autokilometers. Wecycle inzamelstraten: als groothandel leveren wij veel elektrische apparatuur. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om ons ook voor de recycling van afgedankte elektrische apparaten in te zetten. Daarom staan er in al onze 37 verkooppunten Wecycle-inzamelstraten. Hier kunt u snel en gemakkelijk uw afgedankte lampen en elektrische apparaten (e-waste) kwijt.

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Technische Unie levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Naar onze producten

PV ( zonnepanelen, omvormers etc.)

Warmtepompen

Ledverlichting

En naar kennis: er is steeds meer vraag naar objectief en deskundig advies. Daarom leiden we 6 landelijk opererende duurzaamheidsspecialisten op die kennis overbrengen naar de klant.”

Welk door Technische Unie uitgevoerd project of welke door Technische Unie geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

"Onze duurzaamheid uit zich in het feit dat we als groothandel naar ieder project zo veel mogelijk producten en diensten bundelen en distribueren. Zo verminderen het aantal transportbewegingen en dit bespaart CO 2 -uitstoot. Niet alleen het verwarmen van gebouwen zorgt namelijk voor veel CO 2 -uitstoot, ook in de transport vindt dit grootschalig plaats. Daarom willen we graag bedrijven oproepen om samen te werken en gezamenlijk voor geïntegreerde producten en diensten te zorgen. Een duurzaam gebouw is in onze ogen namelijk een gebouw met geïntegreerde producten en diensten. We zijn daarom ook veelvuldig met onze partnerbedrijven in gesprek, om hen aan te moedigen nog meer de samenwerking te zoeken."

Waarom is Technische Unie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

"Vanwege de integrale samenwerking: aan Duurzaam Gebouwd zijn bedrijven verbonden uit zowel de bouw- als de installatiesector. Wij vinden dat alle bedrijven meer met elkaar moeten samenwerken, dus door de verschillende sectoren heen. Daarbij roepen we iedereen op om het liefst ook buiten de gebaande paden treden. Deze opgave is namelijk zo groot, dat dit ook nodig is."

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“In oktober openen we een kennis- en belevingscentrum in Zwolle. Dit centrum is gericht op installateurs, maar andere doelgroepen zijn uiteraard ook welkom, zoals particuliere klanten, woningbouwcorporaties, adviesbureaus en vastgoedeigenaars. We willen zo veel mogelijk mensen bereiken en aanzetten tot verduurzaming, door oplossingen te geven die technisch en economisch haalbaar zijn.”