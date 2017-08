‘Hoe meer circulaire icoonprojecten, hoe groter de impact’

Auteur: Tim van Dorsten

Practice what you preach. Dat was de gedachte van Noor Huitema en Cécile van Oppen, toen zij zo'n 5 jaar geleden met Copper8 startten. Hun bedrijfsnaam is afgeleid van ‘to cooperate’: samenwerken. “Met langdurige samenwerkingsverbanden helpen wij bedrijven met hun droomgebouw.”

De verdieping van het kantoorpand waarin Copper8 in Amsterdam huist, bestaat volledig uit tweedehands producten: van gerecyclede Herman Miller-bureaustoelen en schuifdeuren uit een voormalig verzorgingstehuis uit de buurt tot oude krantenknipsels op het plafond. “Die zijn natuurlijk brandveilig gemaakt”, vertelt adviseur Sybren Bosch. “Krantenknipsels dempen geluid en krijgen zo een nuttig 2e leven.”

Waarde creëren dankzij langdurige samenwerkingsverbanden

Circulariteit staat namelijk centraal bij Copper8, dat inmiddels bijna 5 jaar bestaat. Door die insteek en haar manier van werken heeft het Amsterdamse adviesbureau snel naam gemaakt. “Wij zijn in alles open en transparant, zowel op kantoor als in onze samenwerkingsverbanden”, geeft Huitema aan. “Ons doel is niet om zo snel mogelijk geld te verdienen. Wij willen waarde creëren en zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan door over een langere periode met bedrijven samen te werken.”

Inmiddels tonen diverse bouwwerken aan dat deze aanname klopt. Zo formuleerde Copper8 de uitvraag bij vooraanstaande circulaire projecten als het Liander-kantoor in Duiven en het nieuwe kantoor van Royal HaskoningDHV in Amsterdam. “Bij ieder project werken we aan een droom”, vertelt ze. “En om die droom te verwezenlijken, willen we iedere projectleider uit zijn comfortzone halen. Als hij geprikkeld wordt door onze vragen over het bedrijf, dan weten we dat we de juiste vragen stellen. Dat is de enige manier om dingen ultiem goed te doen.”

Inhoud, proces en financiën

Voor een droomgebouw zorgt het Amsterdamse adviesbureau niet alleen, hiervoor zoekt ze nadrukkelijk naar samenwerking met andere bureaus. Recent heeft Copper8 samengewerkt met Metabolic en Alba Concepts op het thema ‘circulair bouwen’ voor de gemeente Amsterdam. “Dit doen we volgens ons basismodel IPF, dat staat voor Inhoud, Proces en Financiën”, legt Huitema uit. “Een circulaire economie vereist namelijk een samenspel van deze 3 componenten. Waar onze kracht op het proces ligt, is Metabolic sterker op de techniek en Alba op de financiën. Wij brengen deze zaken bij elkaar op basis van een verdienmodel, waarvan iedere partij beter wordt.”

Op technisch-inhoudelijk vlak vindt Copper8 dat gebouwen circulair gemaakt moeten worden, op procesmatig vlak wil ze zorgen voor circulair gebruik van producten en op financieel-economisch vlak wil ze een prikkel inbouwen om het circulaire gebruik te stimuleren. Begin mei publiceerde DuurzaamGebouwd.nl hierover een expertblog van Van Oppen: ‘Circulair: meer dan een verandering van vocabulaire’.

Circulariteit centraal in projecten

Met het IPF-model is Copper8 betrokken bij het materialenplatform Madaster, om de circulariteit van materialen te meten en te beoordelen. Daarnaast speelt dit model een belangrijke rol bij projecten die het adviesbureau zelf ontwikkelt, zoals Gener8. “We zoeken naar een andere manier om zonnepanelen te maken”, vertelt Huitema hierover. “Die panelen zorgen voor duurzame energie, maar worden op zo’n manier gemaakt dat hergebruik niet mogelijk is. Met Gener8 willen we zorgen voor circulaire zonnepanelen.” Bij dit project is inmiddels energieonderzoekscentrum ECN nauw betrokken.

Verder is Copper8 een van de experts op het gebied van circulair inkopen. Vanuit die rol heeft ze samen met het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo de Circulair Inkoop Academy. “Dit programma leidt deelnemers op om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen”, legt Bosch uit. “Per bedrijf deden 2 medewerkers mee: een inkoper en iemand die zich met duurzaamheid bezig houdt. In veel gevallen kenden ze elkaar niet eens.”

De Circulair Inkoop Academy liep van september 2016 tot en met juni 2017 en bestond uit 8 bijeenkomsten. De 2e editie gaat in september van start. “Vanuit dit programma zijn diverse proefprojecten gestart op onder meer bedrijfskleding, voetgangersbruggen, kantoormeubilair en verlichting in parkeergarages”, vertelt Bosch.

Icoonprojecten maken circulariteit gemeengoed

Met dit soort projecten probeert Copper8 circulariteit gemeengoed te maken. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. “Er bestaat nog steeds een groot verschil in de zienswijze tussen directie en de uitvoerders”, merkt Huitema. “Waar directeuren graag inzetten op circulariteit en duurzaamheid, werken bouwvakkers liever niet met tweedehands materialen. In tegenstelling tot nieuwe materialen kost ze dit meerwerk omdat ze gebruikte materialen passend moeten maken.”

Juist door een bedrijf goed van binnen te leren kennen, weten ze wat de behoeften van de organisatie zijn. “Hierbij zien wij het streven naar circulariteit altijd als middel, geen doel op zich. Als een bedrijf doorleeft waarom het hiernaar streeft, dan is dat de start van een nieuw icoonproject. Een hoog BREEAM-NL- of LEED-certificaat kan dan een logisch gevolg zijn bij de uiteindelijke oplevering, zonder dat daarop vooraf is gestuurd. En hoe meer icoonprojecten, hoe meer mensen wij inspireren om ook aan de slag te gaan. Daarmee groeit onze impact”, luidt Huitema’s overtuiging.

Foto bovenaan: Sybren Bosch en Noor Huitema