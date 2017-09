Eerste Nederlandse ontwikkelaar gaat #VanGasLos

Als eerste ontwikkelaar in Nederland kiest Ballast Nedam Development voor ontwikkelingen zonder gas. Alle nieuwe projecten worden ontwikkeld en opgeleverd zonder gasaansluiting. “Het is geen rocket science. Je moet het gewoon doen.”

De beslissing om vanaf nu woningen te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van aardgas, komt niet uit de lucht vallen. “Overal in Nederland werken we al aan energieleverende wijken”, vertelt commercieel directeur Onno Dwars van Ballast Nedam Development, dat steeds vaker gasloze projecten op de markt aanbiedt. “Met succes, want de consument en beleggers blijken interesse te hebben voor de duurzame ontwikkelingen.”

Deze stakeholders vragen zelfs actief naar energiezuinige of energieleverende woningen en wijken. “De beslissing om niet langer van gas afhankelijk te zijn maken we zelf, vanuit onze ambitie om de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties op de juiste manier in te vullen. De positieve ondersteuning vanuit de markt bevestigt ons gevoel dat dit de volgende stap is.”

Gedachtegoed van gasloos omarmen

Om helemaal zeker te zijn van de nieuwe route onderzocht een team van Ballast Nedam Development de kansen en risico’s. “Een aanpak om woningen te ontwikkelen zonder aardgas, wat betekent dat voor ons? Wellicht belangrijker: op welke manier beïnvloedt het onze samenwerkingen? We werken met gemeenten, aannemers en collega-ontwikkelaars, die dit gedachtegoed ook moeten omarmen.”

Het begrip nul-op-de-meter speelt bij meer consumenten dan we denken. Onno Dwars, Ballast Nedam Development

Ook vroegen ze kopers van woningen om hun wensen en verwachtingen in kaart te brengen. “Zij geven aan dat een duurzame en toekomstbestendige woning van toegevoegde waarde is. Ze scharen daarbij gasloos onder duurzaamheid. Daarnaast speelt het begrip nul-op-de-meter bij meer consumenten dan we denken.”

Alle projecten gasloos

Ballast Nedam Development concludeerde dat er vraag is naar gasloze ontwikkelingen. Daarnaast dicteert wet- en regelgeving dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn, zonder gebruik van fossiele grondstoffen. “Maar dat gaat te langzaam. Een gasnet wordt voor 40 jaar aangelegd, dus we hadden in 2010 al gasloze nieuwbouw moeten maken.” Om de noodzaak te duiden wil Ballast Nedam Development alle projecten gasloos maken. “Dat gaat voor uitdagingen zorgen, dat weet ik zeker. Maar wij gaan ervoor.”

Stimulans doet volgen

Dwars hoopt dat de stap van zijn organisatie fungeert als steun om te volgen. “Bijvoorbeeld om er ook voor te zorgen dat de overheid er meer vertrouwen in krijgt en dat dit bijdraagt tot de versnelling van verduurzaming in Nederland.” Woningen ontwikkelen zonder gasaansluiting moet daarnaast de stap naar energieneutraal verkleinen. “Dit is een stimulans om alsmaar duurzamer te ontwikkelen, omdat je basis goed is. Technisch kunnen we alles en natuurlijk gaan we ervoor om zoveel mogelijk woningen ook energieneutraal te maken en om vraag hiernaar te genereren. Ik hoop dat andere organisaties deze stap een warm hart toedragen. Hopelijk volgen ze zelf ook.”