The New Builders partner van Duurzaam Gebouwd

The New Builders is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. In een interview stelt de organisatie haar kernactiviteiten op het gebied van duurzaamheid voor en laat ze weten waarom ze partner is geworden van het kennisplatform.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Als The New Builders houden we ons in de eerste plaats bezig met sociale innovatie. Met andere woorden houdt dat in dat we als we de bouw willen veranderen, eerst zelf moeten veranderen. Technische innovatie is belangrijk, maar komt pas echt tot zijn recht als het voortkomt uit sociale innovatie.

Daarom organiseren we meetings waarbij vaste groepjes van 10 tot 12 leiders in de bouw aan de hand van onze vier thema’s: mens, product, organisatie en markt concreet maken hoe dat er voor hen in de praktijk uit ziet, welke stappen ze willen zetten en wat ze daar voor nodig hebben.

In die Activate-meetings is veel ruimte voor het persoonlijk aspect, bespreken New Builders open waar ze tegenaan lopen en geven ze elkaar eerlijke feedback. Naast Activate zijn we te vinden op verschillende beurzen, organiseren we jaarlijks twee inspiratie- en ontmoetingscongressen, regisseren we cocreatie, stimuleren technische innovatie en organisatieontwikkeling allemaal vanuit sociale innovatie.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Door duurzame innovatie te stimuleren in de cocreatie, maar ook door de innovaties waar New Builders mee bezig zijn naar buiten te brengen. Er gebeurt binnen onze community ook al heel veel als het gaat om anders kijken naar grondstoffen, energie opwekken en verbruiken, circulaire economie in de praktijk. We hebben het met elkaar over wat duurzaamheid nu echt inhoudt. Voor veel mensen is financiële winst toch een belangrijke prikkel, maar zijn er ook andere motivators? Een goede boterham verdienen, daar is niets mis mee, maar het hele verhaal eromheen moet kloppen. In de kern moet het echt bijdragen aan een beter omgang met de wereld én elkaar.

Duurzaamheid zit in meer dan in verbruik van grondstoffen, het gaat ook om duurzame relaties bouwen met elkaar waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en veiligheid voorop staan. Daarom zeggen we: een New Builder is dienstbaar ingesteld, presenteert vernieuwend vakmanschap, bouwt aan zijn omgeving en heeft een goed verhaal.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Sociale innovatie als startpunt voor technische innovatie. New Builders geloven dat er iets moet veranderen in de manier van bouwen en dat dat start met persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkeling van één individu kan ervoor zorgen dat een hele organisatie verandert. Dat vertrekpunt bieden we bij Activate. Bij op gang gebrachte co-creatietrajecten, blijft het onderhoud aan soft skills nodig. Er verandert continu iets in de sector en daarom is het noodzakelijk om ook jezelf regelmatig een spiegel voor te (laten) houden in een veilige omgeving als Activate. Dat geeft inzicht in jezelf en inzicht in de ander.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Gemeenschappelijke grond in de realiteit van een maatschappij in continue ontwikkeling. Bij Duurzaam Gebouwd vinden bouwers elkaar en inspireren ze om duurzamere keuzes te maken. Dat past heel goed bij de missie die wij najagen: wij leveren een bijdrage aan de groei naar het ‘nieuwe bouwen’, zodat onze bouwsector in 2030 internationaal toonaangevend wordt.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Meer co-creatie met een hogere industrialisatiegraad binnen de circulaire economie.