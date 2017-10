Robisol nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Robisol is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Uit een interview met directeur Sven Meijerink wordt duidelijk welke stappen de organisatie neemt op het gebied van duurzaamheid en welke ontwikkelingen spelen in de markt.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Robisol is gespecialiseerd in mooie toepassingen van zonne-energie. We leveren een drietal montagesystemen die in-house zijn ontwikkeld. We zorgen voor maatwerk systemen om daken en gevels op fraaie wijze met zonnepanelen te bekleden.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Door te zorgen dat zonne-energie mooi wordt toegepast, willen we het maatschappelijk draagvlak voor deze technologie vergroten.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Op dit moment is de vraag naar indaksystemen het grootst. Hierbij worden de zonnepanelen tussen dakpannen of leistenen geïntegreerd. Langzaam aan neemt ook de vraag naar voldak toepassingen toe. Door de volledige dakbedekking te vervangen ontstaat een eenduidig beeld.

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Tot nu toe is het project Prêt-a-Loger dat voor de TU Delft hebben uitgevoerd het meest duurzaam. Hiervoor hebben we een tuinkamer ontworpen die is voorzien van zonnepanelen, zonneschermen en luchtramen in de gevel en de nok. Daarmee wordt het klimaat in de tuinkamer afgestemd op het buitenklimaat. Het project is tijdens de Solar Decathlon 2014 beloond met de eerste prijs voor Duurzaamheid.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

We willen samen met innovatie installateurs, bouwers en architecten mooie en duurzame projecten realiseren. Dit sluit aan op de intenties van Duurzaam Gebouwd en veel partners binnen het netwerk passen bij onze bedrijfsfilosofie.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Ik verwacht dat we steeds meer toegaan naar het integreren van zonne-energie in de dak- en gevelbekleding. Ons productaanbod zal zich in deze richting blijven door ontwikkelen.