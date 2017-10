Virtueel door projecten lopen

Het afgelopen jaar groeide het hoofdkantoor van Reynaers in het Belgische Duffel uit tot een centrum voor research, training en distributie. De nieuwste aanwinsten zijn experience rooms met uitgebreide product- en projectinformatie en de virtual reality-simulatieruimte Avalon. Beleven is het sleutelwoord bij dit centrum voor virtuele bezoeken aan projectontwerpen.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Debbie de Brauwer

Het gaat de leverancier van profielen voor ramen en deuren voor de wind. Dat blijkt onder andere uit de omzetcijfers, zo’n € 387 miljoen in 2016, en uit de expansie van het imposant ogende distributiecentrum en de magazijnen. “In mei van dit jaar voegden we nieuwbouw toe met experience ruimtes, vertelt projectmanager Theo van der Meijden van Reynaers Nederland. “Hier geven we klanten de mogelijkheid om meer informatie op te vragen over onze oplossingen en ze ook live te zien. Verder hebben we een unieke campus en trainingsfaciliteit, die internationale bezoekers trekt om nieuwe dingen te leren en kennis op peil te brengen.”

Het bij elkaar brengen van mensen voor kennisdeling sluit goed aan op de doelstellingen van de specialist van geveloplossingen. “We zetten vijf thema’s centraal: Energie, Veiligheid, Transport, Materiaalgebruik en People commitment”, legt energy & sustainability engineer Marijke Rymenants van Reynaers uit. “Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, investeren we in ledverlichting en bewegingssensoren. Onze nieuwbouw is op Bijna Energieneutrale Gebouw-niveau (BENG), dat zelfs nog een stapje verdergaat dan de standaarden die worden voorgeschreven. We voldoen aan 80 procent van onze energiebehoefte.” Ook op het gebied van veiligheid onderneemt de aluminiumspecialist het nodige. “Hierbij focussen we onder andere op ergonomische studies om werkomstandigheden te bevorderen”, zegt Rymenants.

Met twaalf distributiecentra verspreid over de hele wereld levert Reynaers de nodige inspanningen om haar oplossingen bij de afnemer te krijgen. “Daarom vereist het thema Transport extra aandacht”, aldus Rymenants. “We optimaliseren transportroutes en reduceren bewegingen door bijvoorbeeld local sourcing [inkopen op de lokale markt, red.] toe te passen.” Ook materialen die gebruikt en hergebruikt worden staan in de belangstelling. “Aluminium is een duurzaam product en is volledig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies, met een lange levensduur. Op dit moment is 75 procent van het aluminium dat ooit geproduceerd is, nog steeds in de cyclus”, vertelt Rymenants.

Milieu-impact verkleinen

De ontwikkelingen richting een circulaire economie zijn Reynaers niet ontgaan. “Ons beleid is om zo min mogelijk afval te produceren. We willen het eenvoudiger maken om gevels en gebouwen aan te passen naar nieuwe wensen, zodat de gebouwfunctie meerdere keren kan veranderen in de levenscyclus. Daarnaast hebben we voor tien van onze producten in kaart gebracht wat de milieu-impact is aan de hand van life cycle analyses”, voegt Van Der Meijden toe. De laatste pijler in de duurzaamheidsstrategie is People commitment. “We ondersteunen het circular migration-project, dat nieuwe mogelijkheden biedt voor jonge mensen vanuit ontwikkelingslanden. Verder werken we samen met kansengroep Levanto, om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen”, zegt Rymenants.

Met 1770 werknemers werkt Reynaers op dit moment aan de invulling van deze punten. De omzet steeg in 2016 naar € 387 miljoen en in 2020 moet dit naar € 500 miljoen uitgroeien. “We groeien snel en we hebben daarom het distributiecentrum en het kantoorgedeelte van het hoofdkantoor uitgebreid”, licht Van Der Meijden toe. Het centrum groeide met 40 procent aan oppervlakte en het kantoorgedeelte kreeg een langverwachte opknapbeurt. De nieuwbouw van het kantoorgedeelte kent vier bouwlagen en beslaat een totale oppervlakte van 3500 m2. Een rondgang door het nieuwe gedeelte toont de opvallende combinatie van duurzaamheid, moderne architectuur en technische snufjes, om bezoekers een aangenaam verblijf vol kennisdeling te bieden. “We laten hier op een innovatieve manier onze projecten zien”, vertelt Van Der Meijden terwijl hij een van de units bedient. “Hier zie je enkele voorbeelden van onlangs uitgevoerde projecten. Je kunt ze in 3D bekijken en krijgt bijna het gevoel dat je er echt bent.” Naast uitgevoerde werken is het voor bezoekers eenvoudig om kennis te maken met het productassortiment. “Daarvoor hebben we diverse modules ingericht, die ons complete portfolio laten zien en de mogelijkheid geven om details in te zien.” Na het bezoek krijgen deelnemers een e-mail toegestuurd met alle relevante informatie op een rijtje. “Dat gaat volautomatisch. Op deze manier proberen we klanten een ervaring mee te geven en volledig te ontzorgen in hun projectwensen.” Zowel publieke als private partijen komen langs om de innovaties te bewonderen. “Dat verschilt nog wel een beetje van Nederland”, lacht Van Der Meijden. “Daar zie je minder snel particulieren aan de receptie staan om ramen en deuren uit te zoeken voor hun project.”

Lees het volledige artikel in het Duurzaam Gebouwd Magazine #38, dat in de tweede helft van oktober verschijnt. Lees meer informatie over Reynaers op het partnerprofiel, de officiële website of neem contact op met Duurzaam Gebouwd-expert Theo van der Meijden door zijn profiel te bekijken of via theo.van.der.meijden@reynaers.com en LinkedIn.