Klimaatgarant Solar nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Klimaatgarant Solar werd partner van Duurzaam Gebouwd. Directeur Bart Wansink vertelt over de duurzame ambities en recente projecten van zijn organisatie.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Klimaatgarant Solar biedt totaalconcepten op het gebied van zonne-energie, hierbij adviseren, engineeren, produceren, exploiteren, leveren en installeren wij complete zonne-energie systemen met gecertificeerde partners. Om dat te bereiken zijn onze medewerkers gespecialiseerd in het vinden van de beste toepassing van zonne-energie. Met geavanceerde software, topproducten en praktische kennis ondersteunen we projectontwikkelaars, installateurs, aannemers, architecten, dakdekkers en de overheid met het kiezen van de beste oplossing.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Dagelijks zijn wij bezig met duurzaamheid. We adviseren klanten over de beste mogelijke toepassingen om duurzame energie op te wekken. Dit wil overigens niet zeggen dat we proberen om zoveel mogelijk zonnepanelen op een dak te krijgen. Integendeel, bij nieuwbouwprojecten kijken we graag mee naar de EPC-berekening om te kijken hoe we zo kostenefficiënt mogelijk zonne-energie kunnen plaatsen, met een maximaal rendement.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Voor nieuwbouwprojecten waar zonnepanelen worden toegepast, gebruiken we ons indak zonnepanelensysteem. Geïntegreerd is het PV-montage systeem, om een fraaiere integratie van zonnepanelen tussen de pannen mogelijk te maken.

Om esthetisch te voldoen aan de eisen van veel welstandscommissies, zijn alle elementen uitgevoerd in zwart RAL 9005. Indien zwarte zonnepanelen worden toegepast ontstaat een egaal zwart vlak, dat tussen de pannen ligt en het gehele dak opwaardeert. De verschillende componenten zijn zo op elkaar afgestemd, dat bij correcte montage, een waterdichte oplossing met een dakhelling van 20 –60 graden wordt bereikt.

Het PV-montage systeem bestaat uit HDPE-onderplaten, waarop ankers worden gemonteerd, die verbonden worden aan de profielen, waarop de panelen rusten. De zijafdichting wordt gevormd door verholen goten met geplakte schuimstroken en de onderafdichting door Wakaflex.

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Elke maand wordt er wel een duurzaam nieuwbouw project opgeleverd, een goed voorbeeld hiervan het project de Trip. Een combinatie van wko en zon-pv zorgt voor een zeer lage EPC van 0,14 in de startersappartementen in het project De Trip in Utrecht. Door in de aanbesteding ook het onderhoud voor 20 jaar mee te nemen heeft het project ook het BREEAM “Very Good” uitgereikt gekregen.

Foto: Boele & van Eesteren

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

We zien de vraag in nieuwbouw en renovatie alleen maar toenemen en willen graag onze kennis delen, een hoop partijen zijn nog op zoek naar passende oplossingen voor zonne-energie oplossingen en wij hebben hier al genoeg ervaring mee om een project tot een goed einde te brengen.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

De vraag van zonnepanelen in de nieuwbouw en renovatie neemt sterk toe: om vandaag een EPC van 0,4 te halen heb je ongeveer 4 tot 5 zonnepanelen nodig van 275 WP, de EPC zal de komende jaren verder worden aangescherpt waardoor meer zonnepanelen moeten worden toegepast bij nieuwbouw woningen.

Wanneer woningen gerenoveerd worden om labelstappen te maken zien we ook hier zonnepanelen in veel gevallen worden toegepast. Klimaatgarant Solar kan hiervoor uitstekend advies geven en voor elk project een mooie oplossingen aanbieden die prijstechnisch interessant is om zo onze klimaat doelstelling te halen, iedereen zou immers zijn energie duurzaam moeten kunnen opwekken.