VanGasLos roept inhoudelijke discussie op

Auteur: Tom de Hoog

Aedes-voorzitter Marnix Norder gaat in zijn keynote op het Duurzaam Gebouwd Congres #VanGasLos in op de verduurzaming van het woningbezit van de Nederlandse corporaties. Daarbij is de gasloze woning een middel en geen doel, stelt hij.

Wat betekent ‘VanGasLos’ als fenomeen voor u?

“Ik ben daar eerlijk gezegd een beetje ambivalent over. We moeten met elkaar oppassen dat het niet te veel gaat over een middel. Belangrijker is het doel: het verduurzamen van Nederland. We hebben gas als energiebron echt nog wel even nodig. Het gevaar is er namelijk dat er ‘gasloze’ bouwconcepten ontstaan, die nog niet de woonkwaliteit opleveren die we willen. Op het moment dat we te hard van het gas afgaan, halen we misschien wel kolengestookte elektriciteit binnen om toch aan de energievraag te kunnen voldoen. Dus: goed thema voor een congres dat de aandacht op de noodzaak vestigt om van gas los te komen, maar ik zet een vraagteken bij de mening dat het de enige weg is om het doel te bereiken.”

Wat ziet u als probleem bij duurzame energie?

“Op koude, windstille dagen zonder zon wekken zonnepanelen en windmolens niet voldoende energie op om Nederland te verwarmen. Je moet dus andere dingen bedenken. Dan doel ik bijvoorbeeld op opslag van energie. De huidige accu’s voldoen echt niet en bieden veel te weinig capaciteit. We moeten daarin nog echt stappen zetten. Daarbij, voor veel woningen van woningcorporaties zijn de huidige op duurzaamheid gerichte oplossingen nog niet optimaal in te passen. Er is meer doorontwikkeling nodig, waardoor we straks wellicht voor 80% van gas los kunnen komen, met nog maar een 20% energie in de vorm van gas. Liever een klein beetje gas dan een klein beetje kolengestookte energie.”

Liever een klein beetje gas, dan een klein beetje kolen op weg naar duurzaam. Marnix Norder, Aedes

Wordt dat ook de kern van uw keynote op het congres?

“Dat er meerdere wegen naar het doel leiden, wordt de kern van mijn betoog. Ook zal ik de bal bij een aantal partijen neerleggen, want corporaties lopen sowieso al voorop met verduurzaming. Ik zal bijvoorbeeld de installatiesector noemen in mijn keynote, want die vind ik echt nog niet goed genoeg. Een onderwerp is ook de opslag van elektriciteit, want het vraagstuk van zelf opwekken gaat verder dan het terugleveren aan het net. Zo is geen accu goed genoeg om grootschalig in te zetten voor opslag. Dan van gas los als thema. De grote vraag is hoe we omgaan met bestaande woningen. Daarvoor zijn zeker oplossingen denkbaar, maar de echte slag daarin moet nog worden gemaakt. Het is daarom wel een prima congresthema, omdat het een zinvolle en inhoudelijk belangrijke discussie oproept.”

Marnix Norder: "#VanGasLos is een prima congresthema, omdat het een zinvolle en inhoudelijk belangrijke discussie oproept"

Keken de corporaties uit naar een nieuw kabinet?

“Zeker, want het heeft lang geduurd en daar hebben we als branche ook wel last van. Zaken die politiek gevoelig zijn, blijven tijdens zo’n formatie liggen en dat leidt niet tot knopen die doorgehakt worden. Vanaf januari tot oktober heeft het allemaal geduurd en dat is echt veel te lang.”

Een verloren jaar…

“Een beetje wel. En nu is er weer de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor het op gemeentelijk niveau weer lastiger is om beslissingen te nemen. Dus ja, dat alles werkt vertragend.”

De verhuurdersheffing maakt dat er bij corporaties minder investeringsvermogen is om te verduurzamen. Marnix Norder, Aedes

Voor woningcorporaties speelt er veel. Is het regeerakkoord een opluchting?

“Ik ben er positief over. Natuurlijk kun je er op meerdere manieren naar kijken. Er is nog steeds een verhuurdersheffing en dat is lastig, want daardoor is er veel minder investeringsvermogen om te kunnen verduurzamen. Die ‘pleister’ van € 100 miljoen in het nieuwe regeerakkoord is een paar spaarlampen per woning, meer niet. Er moet zo’n € 50 duizend per woning geïnvesteerd worden en dan is wat er nu ligt heel teleurstellend, een druppel op de gloeiende plaat. Aan de andere kant: laten wij vanuit de sector nu eerst zien dat wij stappen zetten waarmee we een versnelling aanbrengen binnen de ruimte die er wél is. En, als we dan ook laten zien wat we zouden kunnen doen als er meer geld beschikbaar komt, dan hebben een reden om dat bedrag van € 100 miljoen ter discussie te stellen.”

Aedes-voorzitter Marnix Norder is een van de keynotes tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 1 februari 2018 plaatsvindt in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp.