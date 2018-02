Het grote idee: 'Energieopslag was de missing link'

Auteur: Tom de Hoog

Dat ontdekte ing. Aris de Groot bij het ontwikkelen van een energieneutraal kantoorpand in Uden. Door energie te bufferen wordt het mogelijk seizoenen te overbruggen. Ecovat kan daarom een belangrijk puzzelstukje zijn in de energietransitie.

Wat was aanleiding om over energieopslag na te denken?

“In een energieneutraal kantoor in Uden pasten we vanuit mijn toenmalige bedrijf voor installatietechniek en energiebeheer diverse energiebesparende zaken toe, zoals betonkernactivering en grondbuisventilatie. Toen het klaar was, optimaliseerden we het gebouwbeheersysteem. Zo kwam ik erachter dat betonkernactivering traag is en met een lage temperatuur werkt. Dat leidde eind 2012 tot het nadenken over een thermische opslag en daar is uiteindelijk het Ecovat uit ontstaan.”

Wat is een Ecovat?

“Het kleinste Ecovat heeft een diameter van 30 meter en is 30 meter diep. Het vat bestaat uit beton, gerecycled glas als isolatiemateriaal en warmtewisselaars per laag. Het is eigenlijk een geavanceerde grote ondergrondse thermosfl es voor de warmtevraag van woningen. Water kan bijvoorbeeld ’s zomers op 95 graden worden gebracht voor gebruik in de winter. Daarnaast kan het Ecovat het net ontlasten door op gunstige opwekkingsmomenten duurzame energie te ‘oogsten’ en op te slaan. Dat maakt ook dynamische capaciteitstarieven mogelijk: energie die je tegen een lage prijs binnenhaalt, kun je tegen NDMAtarieven in de winter leveren.”

Hoe werkt het?

“Warm water stijgt op. Met slimme software kunnen we temperatuurlagen in het vat aan- en uitzetten. Ons octrooi is gebaseerd op het feit dat we het medium dat in de tank zit, kunnen sturen op energiekwaliteit. Is de buitentemperatuur bijvoorbeeld 15 graden, dan heb je geen 40 graden nodig om je gebouw te verwarmen: dan is 25 graden genoeg. Bij min 10 graden ligt dat uiteraard anders. De software waarmee we het systeem sturen, is een dienst die wij leveren: het is een servicemodule waarin we de complete infrastructuur aanbieden aan gebiedsontwikkelaars en gemeentes.”

Voor wie is het een oplossing?

“Nieuwbouwprojecten vanaf 200 woningen of meer zijn voor ons het meest interessant, omdat je daar een totaaloplossing kunt realiseren samen met andere stakeholders. In de gebouwde omgeving is de waarde van de opgeslagen energie het hoogst.”

Hoe gaat Ecovat de verduurzaming van Nederland helpen?

“De klant is uiteindelijk niet geïnteresseerd in technologie, maar uitsluitend in de voordelen ervan. En dat tegen een zo laag mogelijke prijs. Als het dan 100% duurzaam is, vindt die klant het prima.”

Waar staat Ecovat over 5 jaar?

“Nu zijn er al projecten in België en Duitsland. In Nederland verwachten we een Ecovat te kunnen plaatsen bij Het Dorp in Arnhem. Het is nu sterk verouderd en de eigenaar is een 100% duurzame herontwikkeling gestart. Over 5 jaar zijn we binnen Europa toonaangevend met thermische opslag.”