Vlog: Bokaal ABN AMRO Duurzame 50 krijgt nieuwe bestemming

Duurzaam Gebouwd-partner ABN AMRO publiceerde een blog over de ABN AMRO Duurzame 50. In de film is te zien hoe expert Claudia Reiner de bokaal overhandigt aan Petran van Heel van ABN AMRO.

“Hij heeft zeker 9 maanden prominent in mijn woonkamer gestaan”, geeft de Duurzame 50-winnares aan over de bokaal. Ze gaat daarna in op enkele wapenfeiten die het afgelopen jaar de revue passeerden, waaronder het verder opleiden van mensen om vorm te kunnen geven aan de energietransitie, het invullen van de Bouwagenda en deelname aan de klimaattafel voor de gebouwde omgeving.

Benieuwd naar de video? Bekijk hem op de website van ABN AMRO.