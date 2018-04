Hak4t nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Hak4t is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Uit een interview wordt duidelijk waarom ‘goed licht’ essentieel is voor duurzame en gezonde gebouwen.

Wat zijn de kernactiviteiten van de Hak4t groep?

Wij voorzien gebouwen van lichtoplossingen waarin daglicht leidend is. De natuur geeft ons daglicht en kunstlicht ondersteunt dat op donkere momenten, zonwering remt het bij een te veel aan zonlicht. Een drijfveer voor ons is om de wereld energie te laten besparen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat gebouwgebruikers zich fijn voelen en de hoogste arbeidsproductiviteit hebben.

De afgelopen jaren merken wij in de markt dat er de overtuiging is dat een goed verlicht gebouw bijdraagt aan het ‘beter voelen’ van mensen. Bedrijven ondervinden en weten door onderbouwing dat resultaten verbeteren.

Voor meer informatie over onze filosofie en de totstandkoming van onze visie over onze ‘full service” lichtoplossing verwijs ik naar de infographic hierboven.

Op welke manieren zet Hak4t in op duurzaamheid?

Wij zetten op diverse manieren in op toekomstbestendigheid, om ons steentje bij te dragen aan een betere en gezondere wereld. Zo zijn we 4 jaar geleden aan de slag gegaan met een duurzaam personeelsbeleid, dat medewerkers de kans biedt om door te groeien en zich voor een lange termijn prettig te voelen bij Hak4t.

Daarnaast werken we aan een uitbreiding van de hoofdlocatie, waarbij we energieneutraal gaan produceren. Er wordt zo veel geproduceerd dat al onze nevenvestigingen gedekt worden. Ook zetten we in op het verder elektrificeren van ons wagenpark door wagens met minimale CO 2 -uitstoot, gebruikmakend van een roetfilter.

Tevens werken we hard aan de verschuiving voor gebouwgebruikers van het bezit van lampen en armaturen naar het gebruik van ‘licht’. Waarbij we wanneer mogelijk enkel en alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen gebruiken waarvan we materialen oneindig circuleren en geen afval meer genereren.

Welke projecten van Hak4t springen in het oog?

We hebben diverse projecten waar we trots op zijn, die goed laten zien hoe dag- en kunstlichtoplossingen kunnen bijdragen aan een mooi en gezond gebouw. Zo werkten we mee aan de Hogeschool Utrecht, beloond met een BREEAM-NL Excellent certificering, de Vreugdenhil Nijkerk en de Docks in Brussel.

Ook Moderna in Hardenberg staat op onze lijst van gerealiseerde projecten. Bekijk ook de lijst met projecten op de website van Hak4t.

Moderna, een van de duurzame projecten waarbij Hak4t betrokken is

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

Wij willen ons profileren binnen een kwalitatief netwerk van bouw- en vastgoedprofessionals als een specialist in duurzame lichtoplossingen. We willen kennis en kunde uitdragen, onze kennis verbreden en gezamenlijk zoeken naar integrale realisaties. Door de ‘business as usual’ mensen te laten zien dat er ook geld verdiend kan worden met een circulaire, slimme lichtoplossing van Hak4t proberen we bij te dragen aan het bewerkstelligen van een systeem verandering zonder terug te vallen in de oude economie.

Wat zijn de verwachtingen rondom duurzaamheid de komende jaren?

Wij verwachten een overgang naar integrale en energieneutrale lichtoplossingen waarbij het bezit van lampen en armaturen overgaat naar het gebruik van ‘licht’. Daarnaast zijn er steeds meer ontwikkelingen rondom bewustwording. Gebouwgebruikers hechten steeds meer waarde aan het licht, de lucht en het binnenklimaat. Als medewerker van een bedrijf kijk je tegenwoordig goed naar de werkomgeving. Als die klopt, dan komen daarna pas de arbeidsvoorwaarden in beeld.

In deze toekomst willen we als Hak4t onderscheidend zijn. We willen onze klanten activeren met een dubbel verdienmodel: je bespaart energie, kunt je gebouw energieneutraal maken en brengt tevens welzijn en comfort in een gebouw zodat mensen zich prettig voelen en beter presteren.