Energieslurpende kantoren gegarandeerd naar label C

In 2023 moet ieder kantoorgebouw in Nederland energielabel C of hoger hebben. Meer dan 43 miljoen m2 aan kantoren heeft een ondermaats label en behoeft nog een verbeterslag. Duurzaam Gebouwd-partner Unica wil die verbetering doorvoeren en geeft een Label C-garantie met een energieneutraal gebouw als uiteindelijk doel.

Verbetering Energielabel (Label F naar A) Silverpoint te Hilversum

Een rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) meldt dat 43 miljoen m2 aan kantoren een label D of lager heeft. Daarvan is ruim 28 miljoen m2 met installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar label C of zelfs A. De garantie van Unica om naar label C te renoveren bevat een totaalpakket.

Totaalpakket

“Van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel zijn hierin opgenomen”, legt Duurzaam Gebouwd-expert en directeur Unica Ecopower Jan-Maarten Elias uit. “Onze integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces.”

Hogere ambities

2023 vormt slechts een tussenstop naar een hoger ambitieniveau in 2030, namelijk label A. Daarnaast wordt in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving beoogd vanuit het Energieakkoord. Unica kijkt daarbij naar reductie van energieverbruik, lokaal opwekken van duurzame energie en opslag en hergebruik van energie. “De verduurzaming van gebouwen is een continu proces en vergt een actieve rol van alle betrokkenen. Daarom geloven we in langjarige samenwerkingen, om de ambitie naar energieneutraliteit waar te maken. Als het om verduurzaming van vastgoed gaat, staat Unica gebouweigenaren en gebruikers van A tot Z bij”, laat Elias hierover weten.