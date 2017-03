Whitepaper belicht de impact van vastgoed op gezondheid

In 2023 moet ieder kantoor in Nederland een label C of beter hebben, een verplichting die een besparing van 8,6 PJ moet opleveren. De uitdagingen voor HR- en facilitymanagers met betrekking tot verduurzaming lijken dan ook duidelijk. Naast een focus op energiebesparing, het verbeteren van de schil en het ‘smart’ maken van gebouwen, doemt de komende jaren een andere belangrijke pijler op voor kantoren: gezonde werkomgevingen.

Een gezond gebouw draagt namelijk actief bij aan het welzijn van gebruikers. Het bewijs rondom deze stelling bouwt zich langzaam op en daarmee doemt een nieuwe businesscase op aan de horizon. Hoe realiseer je een gebouw met een gezonde, stimulerende omgeving voor medewerkers? Die vraag beantwoordt de whitepaper ‘Wel(l)zijn in kantoren, onder andere met financieringsmogelijkheden en een roadmap naar een WELL-gecertificeerd kantoor.

Hoe word ik een topkantoor?

De whitepaper duidt niet alleen het belang van welzijn voor productiviteitsstijging en verlaging van ziekteverzuim. Met onderzoeksresultaten toont het aan dat een gezonde werkomgeving op diverse vlakken winst oplevert. Verder laat de whitepaper zien welke voorbereidingen getroffen worden voor een certificeringsproces en stelt het een top 8 van Nederlandse kantoren voor. Bij de beoordeling heeft de gebruiker het laatste woord.

Building Holland 2017

De bouw- en vastgoedsector krijgt de komende jaren te maken met grote veranderingen en uitdagingen. Ze heeft de mogelijkheid om een grote bijdrage te leveren aan de invulling van grote maatschappelijke opgaven, waaronder vergrijzing, mobiliteit en gezondheid. Die opgaven zijn onder te brengen in zes belangrijke thema’s: Zorgvastgoed, Scholen, Leisure & Retail, Woningen, Logistiek Vastgoed, Kantoren.

De thema's vormen een belangrijk onderdeel van het driedaagse event Building Holland 2017, van 11 tot en met 13 april in RAI Amsterdam.

