Kantooreigenaren aan de slag voor CO2-reductie

Managementconsultant AAFM en vastgoedadviseur CFP slaan de handen ineen om een CO 2 -reductieplan aan te bieden voor facility management. Kantooreigenaren moeten aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en het plan kan voor de nodige verandering zorgen.

De partijen spraken de ambitie uit om de uitstoot van vastgoed, dat AAFM voor klanten in beheer heeft, de komende vijf jaar te halveren. CFP scant vastgoed op CO 2 -uitstoot en stelt plannen op om een gewenste reductie te behalen. AAFM berekent de plannen vervolgens door en stelt een meerjarenplanning op, om het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn te behalen.

Eigenaren van kantoren moeten aan de slag met het uitstoot-vraagstuk. Doen ze dat niet, dan lopen ze over enkele jaren tegen meerdere problemen aan. Zo verstrekt ING Real Estate vanaf 2018 geen financiering meer aan panden die een energielabel D of slechter hebben. Daarnaast volgen er sancties voor pandeigenaren die geen of te weinig inspanning leveren aan CO 2 -reductie.

Impact met eigen ogen zien

De twee organisaties gaan met eigen ogen zien welke impact de CO 2 -uitstoot heeft op onze planeet. Leonard van der Laken (directeur Vastgoed AAFM) en Mireille Dingelstad (MVO manager AAFM) reizen samen met Bam Adema (algemeen directeur CFP), Tijs Cuppen (senior consultant CFP) en een aantal vastgoedeigenaren reizen de ‘2 graden challenge’ van Bernice Notenboom tegemoet. Bernice is klimaatjournaliste en poolreizigster van beroep.

Om de noodzaak van CO 2 -reductie te onderstrepen, onderneemt ze momenteel een ski-expeditie van maar liefst 220 km dwars door het hart van de Noordpool. Een tocht die in het teken staat van het 2 graden Klimaatakkoord van Parijs. Vanwege de snelle achteruitgang van het Arctisch zee-ijs is dit mogelijk de laatste keer dat een dergelijke expeditie kan worden gehouden. Tijdens haar tocht verricht Bernice diverse metingen waarmee de huidige staat van de ijsmassa kan worden vastgesteld. Bekijk hier alle informatie over haar expeditie.

Blog en vlogs

AAFM en CFP zullen gedurende hun trip naar het Arctische noorden dagelijks hun ervaringen delen. Beiden hebben een speciale website pagina (CFP, AAFM), waarop hun vijfdaagse expeditie te volgen is aan de hand van vlogs en blogs. Met de kennis en de ervaringen die Leonard, Mireille, Bram en Tijs tijdens hun vijfdaagse reis zullen opdoen, kunnen zij klanten informeren over de noodzaak van het nemen van maatregelen op korte termijnen hoe AAFM ze daar samen met CFP bij kan helpen.