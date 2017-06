Bijdragen aan ontwikkeling van LEED

Wilt u weten wat WELL kost en of uw gebouw geschikt is?

In de gratis whitepaper ‘Naar een gezond gebouw met de WELL Building Standard’ vindt u diverse handvaten om met een WELL-certificering aan de slag te gaan. Stap voor stap laten samenstellers en schrijvers DGMR en BBA zien hoe het proces in zijn werk gaat. De whitepaper bevat daarnaast een snelle check, of een gebouw geschikt is voor WELL en wat hiervoor de verwachte kosten zijn.

Download nu de gratis whitepaper