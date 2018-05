WTC Rotterdam van label E naar A dankzij nieuwe klimaatinstallatie

De verbouwing van World Trade Center Rotterdam is nog in volle gang, en heeft nu al een flinke verduurzamingsslag als gevolg. Begin dit jaar werd verwacht dat het gebouw een sprong van energielabel E naar C zou maken; maar het hoogbouw-gedeelte het A-label.

Deze sprong is in een relatief kort tijdsbestek gemaakt: slechts drie jaar was er nodig om het gebouw sterk te verduurzamen. Een van de redenen voor de snelle verduurzaming is de innovatieve klimaatbeheersing. De efficiënte luchtzuivering wordt aangedreven door een warmtewiel dat de warmte in het pand hergebruikt, zodat koude buitenlucht minder opgewarmd hoeft te worden.

Gefaseerde renovatie

De hoogbouw van het World Trade Center Rotterdam wordt, in opdracht van eigenaar Bouwinvest Office Fund, gefaseerd gerenoveerd. Al eerder, in 2016 zijn de eerste drie verdiepingen onder handen genomen, de 5e, 13e en 20e etage. In de aankomende jaren zullen de overige verdiepingen een upgrade krijgen. Op cosmetisch, klimaattechnisch en duurzaam vlak worden diverse optimalisaties doorgevoerd.

Klimaatplafonds

Het concept is ambitieus. In de hoogbouw worden de verdiepingen voorzien van klimaatplafonds, de hoogte van de plafonds gaat omhoog, de liftlobby’s worden onder handen genomen, toiletten worden gerenoveerd, de gehele uitstraling wordt lichter, er komt daglichtregeling, overal led-verlichting, de ronding van het gebouw wordt door middel van een koof geaccentueerd en algemene ruimtes worden slimmer ingedeeld om meer openheid te creëren.

Doel 2030 al bereikt

Hoewel het vaker voorkomt dat gerenoveerde gebouwen ook direct verduurzamen, is een revitalisatiesprong op dit niveau en in deze omvang uitzonderlijk voor bouwend Rotterdam. WTC Rotterdam heeft met deze renovatie het doel al bereikt dat aanvankelijk pas voor 2030 was gesteld. Vanaf dat jaar geldt de nieuwe energiewetgeving, waarin alle gebouwen het A-label dienen te dragen.