'60 procent kantoren energielabel C of hoger'

60 procent kantoren onder management bij VGM NL-leden heeft Energielabel C of hoger. Dat blijkt uit de nieuwe VGM NL Benchmark Duurzaamheid Kantoren.

De benchmark werd uitgevoerd op basis van een portefeuille van 727 kantoorgebouwen, met een gezamenlijke oppervlakte van 4,4 miljoen m2. “De koppeling van het VGM NL Dashboard Duurzaamheid aan de VGM NL Database biedt onze leden een hulpmiddel om opdrachtgevers te informeren en te adviseren over verduurzaming van hun kantoorgebouwen”, vertelt voorzitter Eric Verwey over de tool. “Daarnaast is het voor VGM NL zelf een belangrijke tool om vorm en inhoud te geven aan onze ambitie de adviserende taak van vastgoedmanagers concreter te ondersteunen met data.”

Energiebesparing

De VGM NL Benchmark Duurzaamheid Kantoren toont een besparingspotentieel van € 11 per m2. Het besparingspotentieel per m2 is het hoogst bij kantorengebouwen met een grootte tussen de 1.000 en 3.000 m2. De meest besparende maatregel in euro’s is het toepassen van ledverlichting.

Advies aan opdrachtgevers met behulp van VGM NL Dashboard Duurzaamheid

Tom van Putten, VGM NL bestuurslid Commercieel vastgoed: “De VGM NL Benchmark Duurzaamheid Kantoren biedt de aangesloten vastgoedmanagers een dashboard dat in dienst staat van hun advies over verduurzaming van de vastgoedportefeuille van opdrachtgevers. Rapportages uit het VGM NL Dashboard Duurzaamheid omvatten de duurzaamheidsstatus, mogelijke verbeteringen, de noodzakelijke investeringen (per kantoorgebouw) en de terugverdientijd. Hiermee kunnen onze leden hun dienstverlening uitbreiden.”

Nader onderzoek