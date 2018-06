Samenwerking stippelt route uit naar verduurzaming en label C

Corporate Facility Partners (CFP) en de divisie Utiliteit van Croonwolter&dros gaan samenwerken op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Binnen de samenwerking zet Croonwolter&dros het product CSR-manager van CFP in om de advisering en dienstverlening aan relaties rondom het verduurzamen van hun vastgoed te concretiseren.

De online tool CSR-manager geeft inzicht in het huidige energielabel van een pand of vastgoedportefeuille én inzicht in de maatregelen die mogelijk zijn om slim en efficiënt te verduurzamen en hierdoor een labelsprong of -sprongen te maken. De tool biedt een compleet overzicht van mogelijke maatregelen om een gebouw te laten voldoen aan label C in 2023 en label A in 2030.

Hiervoor hoeft het gebouw niet fysiek bezocht te worden. De tool laat maatregelen zien, inclusief regelingen als subsidies. De data zijn daarbij altijd up-to-date, zodat ook financiële aspecten als terugverdientijden direct inzichtelijk zijn. Gebouwen die zijn aangepast volgens het eerder uitgebrachte advies, kunnen via het systeem worden afgemeld omdat Croonwolter&dros het label garandeert.

“Croonwolter&dros gaat ervanuit dat de lifecycle van een gebouw oneindig is en er dus altijd kan worden ingezet op duurzame revitalisering, met slim onderhoud en smart building-technologie”, laat revitalisatie directeur Marc Hopman van Croonwolter&dros weten. “Veel vastgoedeigenaren hebben echter onvoldoende inzicht in zowel de technische als financiële mogelijkheden om niet alleen te voldoen aan de norm, maar ook om verspilling terug te dringen. Of om gebouwen volledig circulair te maken en/of de BREEAM-certificering te behalen. Dat complete beeld kunnen we ze met CSR-manager geven.”

“Niet weten waar je moet beginnen; dat is voor veel vastgoedeigenaren het grote struikelblok”, aldus Bram Adema, Managing Director van CFP Green Buildings. “Dankzij onze tools krijgen klanten van Croonwolter&dros binnen no-time inzicht in waar het snelste duurzaamheidsvoordeel te behalen valt en hoe ze verduurzaming kunnen verankeren in de lopende onderhoudsplanning.”

Door de samenwerking worden de krachten van de twee bedrijven gebundeld, waar Croonwolter&dros in staat is om het totale proces van advisering tot aan realisatie en exploitatie voor haar klanten te organiseren. Hierbij gebruiken de partijen elkaars kennis en netwerk en verrijken ze CSR-manager met praktijkkennis. Zo staan ze gezamenlijk aan de basis van het verduurzamen van 43.000.000 m2 kantoorruimte.

Training

Zo’n 40 adviseurs van Croonwolter&dros zijn inmiddels volledig getraind om relaties zo snel mogelijk op weg te helpen met de implementatie van een planmatige aanpak van verduurzaming. Hierna volgen ook de contractmanagers die met behulp van CSR-manager de lopende onderhoudscontracten kunnen optimaliseren voor duurzaamheid.