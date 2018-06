Nieuwe hoofdkantoor fietsgigant Eindhoven krijgt BREEAM Excellent certificaat

Het nieuwe hoofdkantoor van Shimano in Eindhoven heeft onlangs het BREEAM Excellent oplevercertificaat uitgereikt gekregen.

Shimano besloot in 2014 om naar de High Tech Campus te trekken omdat het de regio is met het beste ecosysteem van bedrijvigheid en innovatie. De ligging is ook zeer gunstig ten opzichte van toponderwijsinstellingen in de regio, waar jonge talenten aangetrokken kunnen worden.

Thomas Rau is als architect gekozen vanwege zijn visie en filosofie op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft met zijn ontwerp rekening gehouden met circulariteit en lage milieubelasting van de toegepaste materialen, de flexibiliteit bij het gebruik en het comfort van de gebruikers. BREEAM sloot naadloos aan bij de visie van de architect.

Gezondheid

De gezondheid credits werden onder andere behaald door de open gevels met veel daglichttoetreding, lamellen aan de buitenzijde gaan opwarming door de zon tegen. Door de ruime daglichttoetreding is gekozen om de led verlichting daglichtgestuurd uit te voeren.

De ventilatie is vraaggestuurd en gezoneerd waardoor het gebouw flexibel indeelbaar is. Voor verwarming is gekozen om middels een water-water warmtepomp gebruik te maken van een bestaande collectieve wko bron onder de High Tech Campus. Er is daarnaast nog een luchtwarmtepomp geplaatst om de pieklasten op te vangen. Hierdoor is er geen gasaansluiting benodigd en wordt dankzij de vele zonnepanelen de warmtevraag duurzaam ingevuld. Om de 10 douches te kunnen voorzien van warm water zijn zonnecollectoren geplaatst en een elektrische boiler voor de dagen zonder zon.

Mobiliteit

Werknemers worden gestimuleerd om niet met eigen auto te komen. Er zijn uitgebreide fietsersvoorzieningen, tevens wordt carpoolen aangemoedigd en zijn er laadpalen geplaatst voor elektrisch vervoer. De sanitaire voorzieningen zijn waterbesparend, waterverbruik wordt gemonitord om verbruik te kunnen reduceren en er is een lekdetectiesysteem geïnstalleerd. Alle relevante gebiedszones zijn bemeterd om het energiegebruik van het gebouw te bewaken en zo nodig bij te sturen. Bij elkaar resulteert dit in een BREEAM Excellent score van 73,16%.

WELL

Het project is tevens aangemeld voor WELL; deze certificering wordt net als het BREEAM-traject door Adamasgroep begeleid. Het gebouw past goed in de WELL filosofie. Dat blijkt al bij de entree, waar gebruiker en bezoeker vrijwel automatisch de trap nemen, terwijl er ook liften in het gebouw zijn. De flexwerkplekken op de verdiepingen hebben ruim daglicht en een mooi uitzicht. Een deel van de bureaus is verstelbaar, geschikt om zittend of staand aan te werken. Focus- en vergaderruimtes zijn extra geluids-geïsoleerd. De High Tech Campus biedt uiteenlopende faciliteiten op fiets- en loopafstand. Fietsen worden zowel door Shimano als HTC beschikbaar gesteld.

Op de foto: Bas Rutgers BREEAM assessor reikt het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat uit aan Marc van Rooij, president van Shimano Europe group. v.l.n.r: Wilco Smits – Adamasgroep, Marc van Rooij – Shimano, Bas Rutgers – Smits van Burgst, Matthijs Dull – Huisman & van Muijen.