Reset van financiële systeem noodzakelijk voor verduurzaming

Een totale reset van het huidige financiële systeem is noodzakelijk om te versnellen in verduurzaming. Voor die ommezwaai pleit Duurzaam Gebouwd-expert Woud Jansen in de zomereditie van het Kantoor vol Energie-magazine.

Het magazine, gratis te lezen op de website van Kantoor vol Energie, voelt Jansen aan de tand. Als procesmanager vertelt hij over de veranderingen binnen het programma. “We zijn zoekende geweest naar hoe we een financieel arrangement kunnen opzetten om de complexe transitie vorm te geven.” Vanuit die wens en gedachte is de Valuecase ontstaan. “Dit betekent dat je je vastgoed niet als kostenpost, maar juist als bedrijfsmiddel moet zien.”

Dat het economisch goed gaat wil nog niet zeggen dat alle partijen binnen de bouw- en vastgoedsector inzetten op verduurzaming. Toch is er nog een gebrek aan investeringsbereidheid te zien. Marktproposities kunnen eraan bijdragen dat een investeringsbeslissing voor duurzaamheid eenvoudiger wordt. “We spraken onlangs aan een experttafel over wellco’s: servicecompanies die garanties durven geven op prestaties van gezondheid en productiviteit. Dat maakt het nemen van een investeringsbeslissing wel wat makkelijker. Ook goede voorbeelden zijn belangrijk.”

Ook het omvormen van het huidige financiële systeem kan bijdragen aan een versnelling van de energietransitie. “Commercieel vastgoed is een financieel product, een beleggingsproduct waarbij kort cyclisch wordt gedacht op basis van rendement.” Het wordt niet eenvoudig om dit om te vormen. “Een groot deel van de pensioenen van de BV Nederland zitten in stenen. Met andere woorden, op het moment dat we dat op een andere manier gaan herwaarderen of waarderen heeft dat impact op het hele financiële systeem. Ik verwacht niet dat we dat vandaag op morgen radicaal kunnen omgooien, maar we moeten er wel iets mee.”

