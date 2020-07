Geen gezond gebouw zonder antibacterieel schakelmateriaal

Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van de verspreiding van ziekten en bacteriën. Om gebouwen zo gezond mogelijk te maken, ontwikkelde Schneider Electric daarom antibacterieel schakelmateriaal: kunststof verrijkt met zilverionen, waardoor ziekteverspreiders worden verminderd.

Als we het hebben over gezonde gebouwen, dan wordt vaak het binnenklimaat als een belangrijk onderwerp bestempeld. Minstens zo belangrijk is het schoonhouden van oppervlakten en het minimaliseren van het ontstaan van bacteriën, schimmels en andere ziekteveroorzakers. Meestal denk je dan aan het reinigen van bijvoorbeeld deurklinken en toiletbrillen, acties die tijdens de huidige gezondheidscrisis extra aandacht krijgen.

Actieve zilverionen

Op schakelmateriaal voelen ziektekiemen zich goed thuis: op een gemiddelde lichtschakelaar krioelt het van de bactiëren. Op iedere vierkante centimeter van het materiaal zitten er gemiddeld 112. De oplossing hiervoor schuilt in antibacterieel schakelmateriaal.

Het materiaal is verrijkt met actieve zilverionen. De natuurlijke stof gaat de ontwikkeling van resistente micro-organismen op het oppervlak tegen en de afgifte van de zilverionen zorgt ervoor dat alle schadelijke bacteriën op het schakelmateriaal binnen 24 uur verdwenen zijn. Zo wordt de verspreiding van ziektekiemen en virussen gereduceerd.

Complete levensduur

De zilverionen zijn toegevoegd aan de samenstelling van het kunststof, en er is dus geen sprake van slechts een coating of oppervlaktebehandeling. Daardoor behoudt het schakelmateriaal zijn antibacteriële werking de gehele levensduur van de producten. De antibacteriële werking is een natuurlijke eigenschap van de toegevoegde stoffen, waardoor het niet schadelijk is voor mens en dier.

Het schakelmateriaal is uitgevoerd in een heldere witte kleur, genaamd Actief Wit, voorzien van kleur RAL 9016. Dit is verkrijgbaar op de inzetstukken van Systeem M en kunnen worden gecomplementeerd met de Merten Quickflex sokkels. Er zijn drie soorten afdekramen in Actief Wit verkrijgbaar. Het is mogelijk om gratis een sample aan te vragen.