Helft kantoorgebouwen heeft nog geen duurzaamheidslabel

Over twee jaar moeten alle kantoorgebouwen in Nederland beschikken over minimaal label C. Slechts een derde voldoet nu aan die eis. De tijd is krap, terwijl er lange wachttijden dreigen voor bouwkundige ingrepen, audits en registratie.

Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland heeft de overheid bepaald dat vanaf 1 januari 2023 alle Nederlandse kantoorgebouwen van 100 m2 en groter verplicht een energielabel C of hoger moeten hebben.

Als het energieverbruik voornamelijk wordt bepaald door het gebouw zelf, is een gebouw labelplichtig. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schat dat er ongeveer 62.000 labelplichtige panden zijn. Slechts 34% van dat aantal heeft daadwerkelijk een label C of beter. 12% van de kantoren heeft een label D of slechter en liefst 54% heeft nog helemaal geen label geregistreerd.

Lange wachttijden

“Een energielabel D is doorgaans redelijk gemakkelijk omhoog te krikken”, zegt Niels Lubbinge, product manager New Services B2B bij ENGIE (foto rechts). “Als je van een lager energielabel omhoog wilt, moet je wel in actie komen. Je komt namelijk al snel bij bouwkundige ingrepen uit. En als er een aannemer ingeschakeld moet worden, moet je rekening houden met lange wachttijden.”

Lubbinge vreest ook dat de aanvragen zich op het laatste moment zullen ophopen. “Dit hebben we in het verleden gezien bij deadlines voor verschillende energie-audits. Ondernemers wachten af tot het laatste moment en komen dan in de problemen, omdat auditeurs en aannemers de vraag niet tijdig aankunnen.”

Minder registraties

Het aantal labelregistraties is dit jaar enigszins afgevlakt. ENGIE zag een stijging van slechts zo’n 9% in de eerste helft van 2020, vergeleken met een sterke lineaire stijging in de voorgaande jaren. Mogelijk speelt de coronacrisis hierbij een rol. Wanneer deze afvlakking ook in 2021 aanhoudt, wordt het lastig om de doelstellingen van de labelplicht te behalen. De afvlakking in het aantal registraties moet daarom omgezet worden in een inhaalslag.

Lubbinge adviseert dan ook om op korte termijn een energieprestatie-adviseur in te schakelen. “Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent”, zegt Lubbinge. “Daarnaast krijg je een beter inzicht in welke maatregelen rendabel zijn, zodat je gericht kunt investeren in de verduurzaming van het pand.”

Bron: persbericht ENGIE Zakelijk

Bron grafiek: RVO

Foto boven: Shutterstock

Foto Niels Lubbinge: ENGIE