Dura Vermeer bouwt nieuw kantoor voor Alliander

Netwerkbedrijf Alliander heeft een bouwteamovereenkomst gesloten met ontwikkelende bouwer Dura Vermeer voor de bouw van een nieuw regiokantoor in Amsterdam. In het havengebied Sloterdijk III wordt eind dit jaar gestart met de bouw van het nieuwe regiokantoor, dat onder andere wordt betrokken door netbeheerder Liander.

Het nieuwe regiokantoor krijgt de naam ‘Liander Westpoort’. De locatie in Amsterdam biedt straks ruimte aan kantoren, opleidingsfaciliteiten, werkplaatsen, magazijnen en testruimten. Met de ontwikkeling van Liander Westpoort komt er na ruim honderd jaar een einde aan de huidige locatie aan de Spaklerweg in Amsterdam. De erfpachtovereenkomst daar loopt af en de gemeente wil deze locatie graag gebruiken voor herontwikkeling.

Netbeheerder Liander wordt de grootste gebruiker van de nieuwe locatie. Maar ook technisch specialist Qirion en meetbedrijf Kenter krijgen daar straks een plek. Naast kantoren komen er ook diverse werkplaatsen, opslag- en testruimten en de locatie biedt ook onderdak aan de bedrijfsschool. Naar verwachting wordt eind dit jaar gestart met de bouw van het nieuwe regiokantoor. In de loop van 2023 wordt de nieuwe locatie in gebruik genomen.

Flexibel, duurzaam en efficiënt

Bij de ontwikkeling van Liander Westpoort is nadrukkelijk rekening gehouden met flexibiliteit, duurzaamheid en kosten. Architectenbureau De Zwarte Hond heeft een ontwerp gemaakt dat in hoge mate flexibel, schaalbaar en modulair is. Daarmee is het gebouw aan te passen aan mogelijk veranderende behoeften in de toekomst. Liander Westpoort krijgt voor een groot deel een houten constructie en een gevel met een industriële uitstraling. Door middel van duurzame opwek van energie, onder andere met zonnepanelen en een warmte-koude opslag (WKO), is de locatie energieneutraal. In het ontwerp zijn ook keuzes gemaakt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo wordt er compact gebouwd en wordt het geveloppervlak beperkt. Daarnaast wordt bij de bouw zo veel mogelijk materiaal hergebruikt.

Samenwerking

Namens de Raad van Bestuur van Alliander is Walter Bien verantwoordelijk voor onder meer huisvesting. Hij is blij met de gesloten overeenkomst. “Alliander staat voor een enorme opgave rondom de energietransitie. Deze nieuwe en moderne locatie, waar straks ook onze technische collega’s worden opgeleid, gaat ons helpen in het verder realiseren van ons werk als netbeheerder. Met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst hebben we met Dura Vermeer een stevige partner aan ons verbonden, waarin wij veel vertrouwen hebben voor de realisatie van locatie Westpoort.”

Ook Edwin de Kuiper, directievoorzitter bij Dura Vermeer Bouw Midden West, is tevreden over de samenwerking. “Met de ondertekening van de bouwteamovereenkomst sluiten we de eerste fase af. Een fase waarin we onze kennis, kunde en vooral ook onze visie op samenwerking met Alliander hebben verbonden. Met veel vertrouwen kijken we uit naar het vervolg om gezamenlijk de ambitie van dit duurzame project invulling te gaan geven.”

Bron: persbericht Alliander

Foto's: De Zwarte Hond / Proloog