Bedrijfsvastgoed verduurzamen loont

In deze whitepaper van Eneco krijgt u inzicht in wat verduurzaming van uw vastgoed oplevert, hoe u dit kunt aanpakken, en hoe u zich in dit proces volledig kunt laten ontzorgen door een nieuwe totaaloplossing voor het verduurzamen van vastgoed.

Efficiënter

De energierekening vormt een steeds groter aandeel van de totale servicekosten van bedrijfspanden. Dat alleen al is reden genoeg om aan de slag te gaan met efficiënter energieverbruik. Verduurzaming van het gebouw is dan een voor de hand liggende stap – die, als het goed gebeurt, veel geld en energie kan besparen. Voor gebouwen met een kantoorfunctie en kantoorruimtes in bijvoorbeeld scholen geldt sinds 2023 de wettelijke eis dat het bedrijfspand minimaal energielabel C moet hebben. Toch voldoet ruim één op de vijf panden hier nog niet aan. Terwijl energiezuinig vastgoed nog veel meer voordelen oplevert, zoals hoger comfort en minder leegstand. Tijd om in beweging te komen. Maar hoe pakt u dat aan met optimaal resultaat? Wetgeving rondom energiebesparing voor zakelijk vastgoed is er al lang. Zo schrijft de Wet Milieubeheer sinds de jaren negentig voor dat organisaties alle energiebesparende maatregelen nemen waarvoor de investering binnen vijf jaar terug te verdienen is. Weliswaar pas vanaf een jaarlijks verbruik van 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas, maar dit gaat zeker niet alleen om zware industrie. Er zijn genoeg kantoorgebouwen, bioscopen, scholencomplexen en supermarkten die hier net zo goed onder vallen.

Werk aan de winkel

Ondanks alle voordelen en de positieve businesscase voelen veel vastgoedeigenaren een drempel om in beweging te komen. Ook dit schemert door in de cijfers: weliswaar heeft 61,5% van de zakelijke panden met een energielabel inmiddels label A of beter, daartegenover staat dat het label in bijna één op de vijf gevallen nog lager is dan C.3 Daar komt bij dat bijna 12% van de kantoren nog altijd geen energielabel heeft.4 Zo rijst de vraag: hoe komt het toch dat er nog altijd zo veel werk aan de winkel is? Wat houdt vastgoedeigenaren – en huurders – tegen? En vooral: wat is er nodig om hen over de streep te trekken?

Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Lees de volledige whitepaper hier!