Weinig investeringen in verduurzaming bedrijfspanden

Door het verplichte Energielabel C, alle klimaatdoelstellingen én de toekomstige, verplichte Europese rapportage gaan steeds meer bedrijven hun vastgoed verduurzamen. Hoe is de stand van zaken, vroeg Heijmans aan een grote groep Nederlandse bedrijven. Meer dan vierhonderd respondenten reageerden en gaven inzicht in de relevante ontwikkelingen binnen hun bedrijven. Ontdek nu de conclusies van het onderzoek.

Uit het in november gehouden onderzoek1 blijkt dat ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven te weinig geld vrijmaakt voor de benodigde verduurzaming van bedrijfspanden. Drie kwart (76%) van de bedrijven heeft wel concrete toekomstplannen om hun pand te verduurzamen, want dit staat de komende drie jaar op de planning. Er is echter vaak onvoldoende kennis over de mogelijkheden én bovenal een te krap budget. Verder geeft zes van de tien ondervraagden (61%) aan dat het (deels) onduidelijk is welke mogelijkheden er allemaal zijn om het pand te verduurzamen.

Verplichte rapportage

De noodzaak om bedrijfspanden te verduurzamen wordt ondertussen wel steeds groter. Volgens de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zijn grote bedrijven - afhankelijk van het aantal medewerkers en de omzet - vanaf 2024 verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Van de door Heijmans ondervraagde bedrijven die CSRD-plichtig zijn, is de meerderheid van de gebouwbeheerders en -eigenaren echter nog niet bezig met de CSRD-richtlijn.

Bijna drie kwart van de bedrijven (73%) is (deels) op de hoogte van de aankomende richtlijn. In slechts 19 procent van de gevallen is de organisatie al bezig met verduurzaming van het pand. De meest genoemde activiteiten om het bedrijfspand te gaan verduurzamen zijn:



Bart Breedijk, programmamanager duurzame huisvesting bij Heijmans geeft hierop als commentaar: “De nieuwe richtlijn maakt heel duidelijk zichtbaar welke bedrijven zich inzetten voor verduurzaming. Het is nu tijd om actie te ondernemen. Steeds vaker is duurzaamheid een voorwaarde om zaken te doen. Deze noodzaak wordt ook gezien door onze klanten. Bij verschillende opdrachtgevers is het daarnaast belangrijk om verduurzaming te koppelen aan andere dossiers, zoals imago, kostenbeheersing en eisen die opdrachtgevers en overheid stellen.”

“Door bedrijfspanden voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst, verhoog je niet alleen de vastgoedwaarde, maar ook de waarde voor de gebruiker. Voor de lange duur. Dat noemen wij toekomstvastwaarde”, aldus Breedijk.

1Het onderzoek is uitgevoerd in november 2022 onder 420 respondenten, allen (mede)verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking tot beheer, onderhoud en/of verduurzaming van bedrijfspanden in Nederland.

Lees ook:

Duurzame huisvestingspartner voor utiliteitsgebouwen

Toekomstvastwaarde laat succesvolle verduurzaming van bedrijfshuisvesting zien

Of bekijk deze interessante video over de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive.

Bron: Heijmans

Foto boven: Shutterstock