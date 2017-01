Duurzaam Gebouwd-partner is branchewinnaar De Succesfactor

Duurzaam Gebouwd-partner Colt International is genomineerd voor de Nationale Business Succes Award 2016 en branchewinnaar geworden binnen de categorie ‘Industriële Klimaattechniek’.

Op 1 januari was de organisatie te zien in de uitzending van de Succesfactor op RTL 7. De Succesfactor is een initiatief van het Nationaal Business Succes Award Instituut. Zij heeft als missie om succes te stimuleren, kennis over succes te delen en succesvolle mensen te verbinden.

De award wordt jaarlijks toegekend aan het beste bedrijf van Nederland, waarbij de beste bedrijven per branche worden voorgedragen. De overkoepelende finale-award heeft tevens een geldprijs van 100.000 euro voor de gelukkige winnaar.

Iedereen een gezonde werkplek

In de video over Colt International als branchewinnaar in Industriële Klimaattechniek vertelt commercieel directeur Kor Foekens over de voordelen van adiabatische koeling voor medewerkers van bijvoorbeeld een fabriek. “Je ziet vaak in grote industrieën dat er niet alleen een warmteprobleem of gassen en stoffenprobleem is. Daar moet je veel lucht ventileren en dat kost met mechanische koelen veel energie omdat je de lucht moet koelen en ontvochtigen.”

Voldoende verse lucht en een aangename temperatuur zorgt volgens de Duurzaam Gebouwd-expert voor een goed binnenklimaat. “Daarmee kun je een productieve en gezonde werkomgeving creëren. In 2014 startte de Coalitie Gezonde Gebouwen, dat ervoor moet zorgen dat ieder gebouw zo’n gezonde werkomgeving heeft. Colt International focust zich op industrie, want deze sector heeft frisse fabrieken nodig. Iedere werknemer heeft recht op een frisse werkplek.”

Duurzaam Gebouwd-expert en commercieel directeur Colt International Kor Foekens

"Duurzaamheid en technische innovaties zijn binnen dit bedrijf tot het hoogste doel verheven", vertelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. "Bedrijven als Colt dienen als voorbeeld te worden gesteld voor alle andere ondernemingen die nog niet zo ver zijn." Hij prijst de continue en hoge investeringen in de ontwikkeling van innovatieve technologieën. "Haar indrukwekkende klantenkring bewijst dat Colt daar in zeer hoge mate in geslaagd is. Ook het hoge kennisgehalte van Colt International heeft het bedrijf gemaakt tot een speler van wereldformaat."

