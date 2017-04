Restwarmte voor 16.000 huishoudens 

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam is Shell Pernis gestart met de bouw van de installatie voor een restwarmteproject. Dit moet voldoende energie leveren om 16.000 huishoudens te verwarmen.

Via het Warmte Overdracht Station, waarvan de bouw vandaag is gestart, wordt de restwarmte aan het warmtenet geleverd.

CO 2 -besparing van 35.000 ton

Deze restwarmte is op jaarbasis goed voor een energiebesparing van 0,6 petajoule. Dit komt neer op een gemiddeld vermogen van zo’n 20 megaWatt. Dit vermogen is genoeg om 16.000 huishoudens te verwarmen, die hiermee op jaarbasis hun CO 2 -uitstoot met zo’n 35.000 ton kunnen reduceren. Ook het Havenbedrijf Rotterdam begint dit jaar met de aanleg van de warmteleidingen, die voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet van Warmtebedrijf moet gaan zorgen. De bouw van de installatie is naar verwachting aan het eind van dit jaar klaar, zodat het in 2018 in gebruik kan worden genomen.

Uitbreiding huidige warmtenet

Het huidige warmtenet in Rotterdam bereikt al honderden bedrijven en 45.000 huishoudens met warmte uit de afval- en energiecentrale AVR.

Foto: Shell