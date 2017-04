Haagse studentenflat op stadsverwarmingsnet

Aan het Leemansplein in Den Haag komt een flatgebouw met 481 woningen voor studenten.

Deze 70 meter hoger woontoren wordt aangesloten op de stadsverwarmingsnet, dat de woningen voorziet van warm water voor de verwarming en uit de kraan. Daarnaast komen er 120 m2 aan zonnepanelen op het dak. Zij zorgen voor een capaciteit van 165 Wp/m2, dus in het totaal voor 19.800 Wattpiek. Deze energie wordt gebruikt als elektriciteit in de algemene ruimtes van het pand.

Den Haag: in 2040 energieneutraal

“Dit project past goed binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Den Haag: in 2040 willen we namelijk een energieneutrale stad zijn”, laat wethouder Joris Wijsmuller weten. Ten Brinke Slot Projectontwikkeling vormt samen met Plegt-Vos Bouwgroep de ontwikkelcombinatie van deze nieuwbouw, dat een opdracht is van woningcorporatie Duwo. De oplevering staat gepland in de winter van 2018. Het gebouw krijgt een EPC van 0,4.