Uitdagingen rondom actief en gezond bouwen bij seminars

Vier gratis seminars rond ‘actief en gezond bouwen’ vinden in juni plaats, verspreid door het land. De seminars tonen oplossingen voor specifieke uitdagingen en geven een glimp in de toekomst.

Onderwerpen als duurzaamheid, levenslang comfort, energie-efficiëntie, gezonde leefomgeving en de bundeling van deze thema’s komen voorbij tijdens de vier gratis seminars. De seminars van Duco tonen op interactieve wijze aan dat door actief te bouwen meteen gekozen wordt voor de juiste aanpak.

Actieve en gezonde woningen

“Een complex begrip, dat klopt, en toch zijn actieve en gezonde woningen een wissel op de toekomst”, geeft marketingmanager Hendrik Dejonghe aan. “Welke voordelen levert dit op? Hoe kan de professional hier zijn steentje aan bijdragen? En wat kan natuurlijke ventilatie hierin betekenen? Dit zijn drie kernvragen die we niet onbeantwoord laten. Hierbij kan Duco rekenen op het advies van twee onafhankelijke gastsprekers.”

Directeur Erik Bek van I.D.E.A. Nederland neemt deelnemers aan het seminar mee in de technieken en energiebesparende maatregelen die in de renovatiewereld kunnen worden aangewend, om tot een uiterst gunstige Energie-Index te komen. “Wie in de praktijk meer aanknopingspunten heeft met de nieuwbouwmarkt, vindt kennis bij de presentatie van Bas Hasselaar”, geeft Dejonghe aan. “Als themamanager Gezond en Comfortabel bouwen bij SBRCURnet geeft hij tekst en uitleg over zijn Active House; een toonbeeld van duurzaam bouwen met focus op de bewoner.”

De seminars vinden plaats op vier verschillende locaties in Nederland:

Woensdag 07/06: Van der Valk Veenendaal

Woensdag 14/06: Van der Valk Zwolle

Donderdag 08/06: Evoluon Eindhoven

Donderdag 15/06: Van der Valk Ridderkerk

Meer informatie en inschrijven

Geïnteresseerden die graag binnenkort willen meebouwen aan een gezonde én energiezuinige toekomst kunnen zich inschrijven op de website van Duco. De plaatsen voor dit kosteloze event zijn beperkt.