Warmtepomp voor het grote publiek?

Vanaf september biedt Nuon grootschalig betaalbare warmtepompen aan. De proef hiervoor is afgelopen maand gestart, in samenwerking met haar partner Feenstra en Nibe.

Volgens Nuon zorgt haar warmtepomp voor een daling van het gasverbruik in de woning met naar verwachting 30% tot 50%.

Ventilatieluchtwarmtepomp kost zo'n € 1.000

Het gaat hierbij om een ventilatieluchtwarmtepomp, die geschikt is voor de meeste woningen met een cv-ketel en mechanische ventilatie. Bij de aanschaf ontvangt de koper een subsidie van € 1.300, waardoor de investering naar verwachting rond de € 1.000 bedraagt. Dit is inclusief installatie en na aftrek van de subsidie. De terugverdientijd bedraagt volgens Nuon ongeveer 5 tot 6 jaar. Daarnaast gaat de cv-ketel langer mee, omdat die dankzij de warmtepomp minder hard hoeft te werken. Net als de mechanische ventilatie in een woning deze pomp ook voor frisse lucht. Dit apparaat haalt warmte uit de lucht, die een ventilator anders naar buiten blaast. De ventilatiewarmtepomp geeft deze warmte door aan de cv-installatie en hergebruikt de warmte in de woning.

Proef onder 50 klanten tot start verkoop

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de aanschaf van deze warmtepomp, via Nuon.nl/warmtepomp. De officiële verkoop start in september. Tot die tijd vindt een proef plaats onder 50 klanten. Hierbij brengt Nuon in kaart hoe bewoners de warmtepomp ervaren. Daarnaast gebeurt de energieleverancier, samen met installateur Feenstra en warmtepompproducent Nibe, deze periode om het plaatsen en inregelen van de pomp te optimaliseren.

Vorig jaar: Eneco met Warmtewinner

Overigens is Nuon niet het enige bedrijf dat warmtepompen voor het grote publiek aanbiedt. Eneco introduceerde vorig jaar al de WarmteWinner, die ze samen met Invenum heeft ontwikkeld. Ook dit is een ventilatieluchtwarmtepomp, waarbij Eneco claimt dat een huishouden met een cv-ketel hiermee gemiddeld tussen de 40% en 60% op het gasverbruik kan besparen. De productie hiervan is inmiddels voor de eerste kleine oplage gestart en deze worden geïnstalleerd. Naar verwachting komt de WarmteWinner in de eerste helft van 2017 in beperkte oplages beschikbaar.

Bron foto: A. Bakker