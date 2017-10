'Gezonde binnenlucht: als we willen, dan kan het!'

Op 2 november vindt in het congrescentrum 1931 in Den Bosch de Dag van de Binnenlucht plaats. Gedurende de dag staat de binnenlucht van woningen centraal. De organisatie ligt in handen van Lente-akkoord, VLA, TVVL en ISSO.

Op het programma staan onder andere keynote-sprekers Michael Rutgers, directeur van Longfonds en Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren en voormalig minister VROM. Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk neemt de rol van dagvoorzitter op zich en zorgt voor interactie en inspiratie.

Naast de plenaire sprekers zijn er diverse deelsessies, waar onder andere Claudia Bouwens van Lente-Akkoord vertelt over ‘Gezonde kooklucht’ en André Meester van VLA ingaat op de relatie tussen luchtdichte woningen en luchtkwaliteit. Daarnaast verzorgt Milieu Centraal een sessie binnenlucht 'Binnenlucht specialist in 60 minuten'. De Dag van de Binnenlucht is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij wonen en woningbouw, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over het event, inclusief de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op de website van Lente Akkoord.