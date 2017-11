Optimaal binnenklimaat voor zwembaden

Duurzaam Gebouwd-partner Kieback&Peter lanceerde een whitepaper over het verbeteren van het binnenklimaat van zwembaden. In de whitepaper komt een oplossing voor tochtverschijnselen, oog- neus- en keelklachten naar voren.

Het binnenklimaat in zwembaden is vaak het onderwerp van zorgen, door hoge luchtvochtigheid, warmte en slechte omstandigheden. Een optimaal functionerend ventilatiesysteem zorgt ervoor dat het in een ruimte aangenaam van temperatuur is en de luchtkwaliteit gezond is. Daarbij moet temperatuurverdeling zo gelijkmatig mogelijk verlopen, anders lijkt het te tochten.

Ongerichte luchtstroom

Voor onder andere zwembaden ontwikkelde Kieback&Peter daarom Climotion-software voor klimaatinstallaties. Met Climotion wordt een ongerichte luchtstroom verkregen, waarvan de snelheid zo laag mogelijk blijft. Toevoer en afvoer worden zo aangestuurd dat ze tegen de op- en afdrijvende thermische krachten in werken. Er ontstaat een lager energieverbruik en geluidsproductie.

Lagere luchtvochtigheid

In een zwembad verlaagt deze aanpak de luchtvochtigheid van boven de 70% naar soms wel 55%. Brillen en ramen beslaan niet meer en de ruimtetemperatuur is gemiddeld 4°C lager dan bij conventionele systemen. Daarnaast vindt minder uitdamping van badwater plaats, ondanks de lagere temperatuur. Met Climotion is tevens een energiebesparing van 30% te behalen.

Inmiddels is de Climotion-software toegepast in meer dan 15 zwembaden, waaronder in Steenwijk, Utrecht, Winterswijk, Nieuwegein en andere locaties. Meer informatie en whitepapers leest u op de website van Kieback&Peter.