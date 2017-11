WKO Duurzaamheid Award naar Universiteit Utrecht

Fréderique Houben van de Universiteit Utrecht heeft de WKO Duurzaamheid Award 2017 gewonnen. Ze ontving deze prijs afgelopen week uit handen van voormalig minister Jacqueline Cramer van VROM tijdens het Nationaal Symposium Bodemenergie.

Houben is taakgroephoofd en programmamanager Energie bij de Universiteit Utrecht. Ze maakt zich sterk voor het grootschalig verduurzamen van deze universiteit en de campus in Utrecht. Dit betekent dat ze individuele WKO’s hydraulisch en energetisch koppelt, waardoor de capaciteit van het energiesysteem sterk vergroot. Mede dankzij haar inzet wordt het bodemenergiesysteem bij deze universiteit straks een van de grote systemen in Nederland.

Gezamenlijke ecologische voetafdruk omlaag brengen

“De afgelopen 5 jaar is de warmteproductie uit bodemenergie met 80% toegenomen”, vertelde Cramer, die inmiddels hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht is. “Het is belangrijk dat we de gezamenlijke ecologische voetafdruk omlaag brengen en dat duurzaam denken een vlucht lijkt te nemen.”

Met deze prijs wil het Gebruikersplatform Bodemenergie een WKO-eindgebruiker huldigen, die uitzonderlijke inspanningen levert om een klimaatinstallatie met WKO te beheren en die zijn ervaring en kennis intensief met anderen deelt. Deze verkiezing vond voor de derde keer plaats. Vorig jaar won Björn Kouwenhoven van NS Stations deze prijs, in 2015 gold dit voor Chris Overes van het ministerie van Binnenlandse Zaken.