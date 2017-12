Klimaattechniek vormt trend voor 2018

Het realiseren van een optimaal binnenklimaat is niet zo eenvoudig. Dat blijkt uit de data die we hebben over het aantal schoolgebouwen dat op dit gebied beneden peil presteert. Ook op het gebied van zorgvastgoed en kantoren heeft de bouw- en vastgoedsector nog een wereld te winnen als het gaat om het optimaliseren van klimaatomstandigheden.

Technieken blijven evolueren, waardoor het rendement en de effectiviteit van klimaatoplossingen verder verbetert. Toch zijn innovaties en hogere prestaties van producten slechts een onderdeel van de grotere opgave. Hoe nemen we bijvoorbeeld de gebruikers mee en zorgen we ervoor dat zij het klimaatsysteem op de juiste manier inzetten?

Een belangrijke factor hierin is het automatiseren van gebouwoplossingen die de gebruiker begeleiden en ontzorgen. Een persoonlijk binnenklimaat, dat gebruikers kunnen aanpassen door middel van een app, is hiervan een goed voorbeeld. Andere ontwikkelingen zijn totaalconcepten die de klimaatoplossingen koppelen met bijvoorbeeld duurzame energieopwekking en monitoring.

Trends en kansen

Duidelijke link met smart buildings en persoonlijk klimaat

Nog steeds omvangrijke maatschappelijke opgave rondom verschillende soorten utiliteitsgebouwen

Grotere nadruk op verbetering klimaattechniek door meer aandacht voor gezondheid in gebouwen

