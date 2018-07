Antwoord op nieuwe VLA-methodiek 1.3

De SmartLine-serie MVS-15 woonhuisventilatoren van Orcon krijgt een toevoeging: de MVS-15RH CO 2 B Max. Het toestel bestaat uit een woonhuisventilator met ingebouwde slimme vochtsensor, CO 2 bedieningssensor en een CO 2 ruimtesensor. Daarmee geeft de innovatie, vanaf september leverbaar, een antwoord op de nieuwe VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek 1.3.

Per 1 oktober aanstaande worden bestaande gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen ingetrokken. Deze systemen werken nu met een Co2-meting die plaatsvindt in één zone of centraal in het toestel. In de nieuwe verklaringen is hier 1 extra CO 2 meetpunt/sensor in een verblijfsgebied voor nodig om zodoende een beter binnenklimaat te garanderen gedurende de nacht. Vanaf 1 oktober 2018 moet een bouwaanvraag met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoen aan deze methodiek.

De MVS-15RH CO 2 B Max