Onderzoek: bestaande kantoren veel eerder energieneutraal 

Bestaande kantoren in Nederland kunnen vijf tot tien jaar eerder dan in 2050 energieneutraal zijn. Dit is de duidelijke conclusie uit het onderzoek Roadmap to Paris van e-nolis, een bedrijf op de TU/e Campus in Eindhoven dat intelligente software voor de gebouwde omgeving ontwikkelt.

“Inzicht in energieverspilling kan de kantoorsector zo’n 198 miljoen euro opleveren voor verbetering van kantoorpanden”, licht Gerard Kool, directeur van e-nolis, hun conclusie toe. “Zo ontstaat een vliegwiel van energiebesparing.”

De resultaten van het onderzoek heeft Kool vorige week overgedragen aan Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC). Volgens Van Doorn is versnelling hard nodig, want de gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor 40% van de CO2-emissie. Daarom daagde DGBC de overheid onlangs uit met een concrete doelstelling: maximaal 50 kWh energieverbruik per vierkante meter per jaar als norm voor ieder kantoor. Een besparing van 75% vergeleken met de huidige praktijk.

Inzicht nodig

Om deze besparing te kunnen halen, is inzicht nodig in de energieverspilling. En dat is wat vaak nog ontbreekt in de vastgoedbranche, stelt e-nolis in het rapport. Het onderzocht daarvoor 4% van alle Nederlandse kantoren (2,8 miljoen m2). Tot 30% van de energie die kantoren afnemen wordt onbenut de lucht in geblazen. Dat is evenveel als 1,3 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken. Die verspilling zit voor het grootste deel in onzichtbare processen zoals slechte afstemming van verwarming en koeling of allerlei apparaten die 24 uur per dag te veel of zelfs onnodig stroom vragen.

‘Groene’ gebouwen

Een opvallend inzicht is dat juist in ‘groene’ gebouwen relatief veel energie verspild wordt. Deze gebouwen voldoen al aan de label C- verplichting en vallen deels niet onder de Wet milieubeheer. Deze gebouwen vertegenwoordigen 60% van de landelijke energieverspilling in kantoorgebouwen. Veel van de geanalyseerde gebouwen beschikken al over een EBS-systeem (erkende maatregel in de Wet milieubeheer) en/of gebouw beheersysteem. Desondanks treedt de energieverspilling in die gebouwen nog steeds op, stelt het onderzoek. Het plaatsen van een EBS als verplichte erkende maatregel in de Wet milieubeheer en de maatregelen van doelmatig beheer en onderhoud zijn daarmee niet voldoende om de energieverspilling weg te nemen en te voorkomen. Te veel aandacht voor energielabels maakt blind voor operationele verspilling die niet in het energielabel tot uiting komt, is de conclusie in het rapport.

Het tegengaan van deze energieverspilling levert naar schatting maximaal 30% besparing op, gemiddeld € 2,33 per vierkante meter. Voor de totale kantorenvoorraad betekent dit een energiebesparing van maar liefst 198 miljoen euro en 1,6 miljard kg CO2.

