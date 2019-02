Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

De NEN 1087 is de nieuwe norm voor de ventilatie van gebouwen. Deze norm is herzien en vormt de bepalingsmethode voor onder andere de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem en de inrichting van een voorziening voor luchtverversing.

Verder bevat de norm de capaciteit van componenten voor spuiventilatie, zomernachtventilatie en de verdunningsfactor. De VLA heeft een belangrijke rol gehad bij het ontwikkelen van deze conceptnorm, waarvoor je tot 15 mei 2019 aanvullingen kunt indienen. Dit verloopt via de website van NEN.

De nadruk in de vernieuwde versie van NEN 1087 ligt op de toepassing van voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, in plaats van op het beproeven van componenten. Daarnaast ligt er een focus op het toepassen van eisen uit de bouwregelgeving in een uitgewerkte formulevorm. Verder is er een vergelijkbare stap voor het berekenen van de verdunningsfactor.

Een andere belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087 is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. Dit is de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen, verblijfsruimtes en natte ruimtes, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt.