IntrCooll van Oxycom wint Climate Control Award

De IntrCooll-unit zorgt voor energiezuinige en gezonde ruimtes, die een hoge productiviteit stimuleren.

De IntrCooll van Oxycom won onlangs in Dubai de Climate Control Award Dubai 2018 in de categorie ‘Air Ventilation/Movimentation’. Deze unit verandert grote industriële en commerciële gebouwen in energiezuinige en gezonde ruimtes die een hoge productiviteit stimuleren.

Vooral in warme klimaten is het voor installaties vaak moeilijk om op een efficiënte manier voldoende koeling te leveren. De IntrCooll doorbreekt deze barrières en biedt moeiteloos koele luchtstromen, met slechts tien procent van het energieverbruik van een conventionele airconditioning-installatie (AC).

Lagere kosten

De IntrCooll vergt een kleinere investering en meer dan tachtig procent lagere operationele kosten in vergelijking met een conventionele AC. Verder zorgt het verlagen van het energieverbruik ook voor de meest effectieve manier om minder CO2 uit te stoten. De IntrCooll-unit werkt alleen met water en speelt daardoor een belangrijke rol in de afbouw van HFK’s.

Bron en meer informatie: www.oxy-com.com