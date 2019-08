Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

Het was nogal een opgave: een fors restaurant met rondom glazen puien op een aangename en constante binnentemperatuur houden. In Groningen is dat goed gelukt.

Op een mooie locatie aan het Paterswoldse meer, op een paar minuten van de stad Groningen, ligt het Paviljoen van De Dame. Dit strak ontworpen restaurant, geopend in maart 2016, biedt plaats aan zo’n driehonderd gasten. Vanuit het paviljoen hebben de bezoekers door de ruim vier meter hoge raampartijen uitzicht op het meer en de omringende natuur. Maar hoe houd je het binnen aangenaam?

Overdruk

Klimaatspecialist Klimaatgroep Holland werd al in de planvormingsfase bij het project betrokken en hoorde dat de eigenaren mikten op een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat. “Dat is nogal een dingetje in de horeca,” vertelt Harry Vaatstra, directeur Klimaatgroep Holland. “In horecagelegenheden heb je snel last van tocht, die ontstaat doordat het gebouw op onderdruk is gezet. Wij hebben er daarom voor gekozen om te klimatiseren op overdruk. We drukken de lucht als het ware naar buiten toe. Dat levert een hoger comfort voor de gasten op.”

Andere denkwijze

Klimatiseren op overdruk is niet gebruikelijk in de markt. Vaatstra: “We praten altijd over balansventilatie, nooit over overdrukventilatie. Het is echter bewezen dat de temperatuurverdeling in een pand daardoor beter beheersbaar is en gelijkmatiger wordt verdeeld dan wanneer je het gebouw in balans houdt.”

Dit alles vereist volgens Vaatstra wel een andere denkwijze. “Een aangenaam binnenklimaat is van zoveel factoren afhankelijk. Die moeten allemaal in kaart worden gebracht. Je moet als het ware vanuit het ontwerp door het pand lopen en bedenken wat er gebeurt als de zon schijnt in het voorjaar, als het ’s avonds afkoelt, etcetera. Op al die veranderingen moet je met het klimaatsysteem snel kunnen inspelen.”

Trots

De basis van het concept wordt gevormd door vloerverwarming. De topverwarming en -koeling wordt geregeld met lucht. Langs de beglazing is een strook vloerverwarming aangelegd om in de winter de kouval te kunnen opvangen. De klimaatinstallatie draait op een lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric en is dus gasloos en all electric.

“Ik ben er heel trots op dat we erin zijn geslaagd om zo’n groot en uitdagend pand volledig te verwarmen en te koelen met een warmtepomp,” vervolgt Vaatstra. “Wij hebben als bedrijf zo’n twee à drie jaar geleden de keuze gemaakt om geen gasinstallaties meer te maken. De eigenaren van het Paviljoen van De Dame wilden een zo duurzaam en energiezuinig mogelijk gebouw. Een vooruitstrevende gedachte in de horecawereld, waar de meesten nog niet zover zijn. Zij hebben bewust gekozen om deze investering te doen. Uiteindelijk gaat het hen een besparing opleveren van richting de 45 procent ten opzichte van een conventionele gasinstallatie.”

Bron tekst & foto's: Alklima.nl