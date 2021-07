Ventileren? Ook in de keuken!

De bewustwording van keukenventilatie moet worden vergroot. Bij het koken komt fijnstof vrij en dat is schadelijk voor onze gezondheid. Binnenklimaat Nederland en ATAG Benelux gaan samenwerken om hiervoor meer aandacht te vragen. “Ventilatie, ook in de keuken, moet al op de tekentafel van een huis of appartementencomplex worden meegenomen.”

Dat de buitenlucht door fijnstof vervuild is, weten de meeste mensen wel. Dat we er allemaal ook in huis mee in aanraking komen, is veel minder bekend. En dat terwijl we gemiddeld negentig procent van onze tijd binnen doorbrengen. Ook bij het koken komt fijnstof vrij, feitelijk een complexe mix van vaste en vloeibare deeltjes die variëren in grootte, vorm en chemische samenstelling.

Gezondheidsklachten

Doordat huizen steeds beter geïsoleerd worden, blijft het fijnstof veel langer in huis hangen. Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer en niet met het oog te zien zijn, kunnen worden ingeademd. Omdat deze deeltjes zo klein zijn, kan het lichaam deze minder snel opruimen, waardoor ze langer in de longen achterblijven na het inademen. Via de longen kunnen ze in het bloed terechtkomen en zo de andere organen bereiken. Fijnstof kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsklachten, zoals astma, irritatie van ogen, neus en keel, verminderde longfunctie, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Boodschap landt

“Een gezond binnenklimaat is geen overbodige luxe”, stelt Wouter Wijma, voorzitter van brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland. “Die boodschap landt gelukkig steeds meer. Bij de consument, in de bouwsector en bij de overheid. Maar we zijn er nog niet. Keukenventilatie is enorm belangrijk en die toevoeging past naadloos in onze visie om ventilatie in de breedste zin van het woord op te pakken. We zijn blij dat we dit nu verder gaan uitbouwen met ATAG. We werken graag samen met branchegenoten om een gezond binnenklimaat te realiseren. Dat doen we door informatie te geven, bewustwording te creëren en onze kennis te delen.”

De juiste filters

ATAG is al langer bezig met een gezond binnenklimaat en ziet het lidmaatschap van de brancheorganisatie als de volgende stap om het belang van keukenventilatie onder de aandacht te brengen. Robert Kapteijn, chief sales officer bij ATAG Benelux: “Als keukenleverancier voelen wij ook de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een gezond binnenklimaat. Dat doen we door het ontwikkelen van steeds slimmere afzuigapparatuur met daarbij de juiste filters, maar ook door samen te werken met andere partijen en organisaties. We richten ons nadrukkelijk op de bouwsector, maar ook retailers en consumenten moeten meer geïnformeerd worden over fijnstof. Ventilatie, ook in de keuken, moet al op de tekentafel van een huis of appartementencomplex meegenomen worden.”

Recirculatie

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig verplicht energiezuinig gebouwd. Dit betekent onder meer dat huizen worden gebouwd met een warmteterugwinunit (WTW) die zorgt voor een balansgeventileerde woning. Hierin is de aan- en afvoer van binnenlucht op elkaar afgestemd en wordt de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen.

In veel gevallen zorgt dit systeem er onder meer voor dat de meeste afzuigkappen in deze huizen als recirculatiekappen worden gekozen. Bij een recirculatiekap worden kookgeuren met een koolstoffilter of met behulp van een plasmafilter geneutraliseerd. Het voordeel van een recirculatiekap is dat er geen kanaal naar buiten hoeft te worden aangelegd en er veel vrijheid is in plaatsing en design. Nadeel is dat de filters in recirculatiekappen tijdig vervangen moeten worden en de meeste filters onvoldoende fijnstof opvangen.

Directe afvoer

Zelfs met goede ventilatie tijdens en na het koken kan fijnstof urenlang blijven hangen in de woning. De capaciteit van een centraal ventilatiesysteem in woningen is te gering om de fijnstof in korte tijd te verdunnen en af te voeren. Indien mogelijk wordt aangeraden een afzuigkap te plaatsen met een directe afvoer naar buiten met een capaciteit van ten minste 300m3/uur. Is het plaatsen van een afzuigkap met afvoer naar buiten niet mogelijk, dan heeft inductiekoken de voorkeur aangezien bij deze vorm van koken geen verbrandingsgassen ontstaan.

ATAG werkt samen met TNO in het onderzoek naar fijnstofontwikkeling tijdens het kookproces en de invloed die het heeft op het binnenklimaat in woningen. Gebaseerd op deze uitkomsten van het onderzoek stelt ATAG zich ten doel om de filtering van fijnstof bij recirculatiekappen te verbeteren. Dat resulteerde onder meer in de ontwikkeling van een speciaal fijnstoffilter, dat universeel is en op vrijwel alle recirculatie afzuigkappen van ATAG kan worden geplaatst.

Foto boven: Shutterstock